Høydepunkter fra statsministerduellen

Støre ber Solberg ta ansvar for Listhaug

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk knallhardt angrep på Erna Solberg for Sylvi Listhaugs utspill. Støre anklaget Solberg for manglende lederskap og gjentok at hun er ansvarlig for et «kaldere samfunn»

Solberg og Støre på hjemmebane

Ektefellene til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre stilte opp og fortalte om ektefellenes sterke og svake sider på hjemmebane.

Tullet med Trump

– Jeg leste at du (Erna Solberg) møtte Donald Trump på et NATO-møte for noen måneder siden. Hvordan var han, og hvordan ser håret hans ut i virkeligheten, spurte Kamilla Isaken.

Solberg om asylbarna: – Må sette grensene et sted

Første velger fra panelet, Sverre Nordmo, utfordret de to kandidatene på hvordan de skal få til en mer human flyktningpolitikk.

– Det er mange som legger på flukt fordi de tror at det skal bli enkelt å få opphold. Vi må sette grensene et sted og kun hjelpe de som har behov for beskyttelse, svarer Erna Solberg.