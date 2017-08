Dette irriterer statsministerkandidatene

I kveld møtes Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) til statsministerduell, også kjent som «årets viktigste jobbintervju.»

NRK har møtt ektemannen til Erna Solberg og kona til Jonas Gahr Støre for å finne ut mer om hvordan toppolitikerne er på hjemmebane.

– På hjemmebane er Erna en rolig og hyggelig dame som liker å kose seg med familie og venner. Da er det ikke noe stress og alle får gjøre det de vil, forteller Sindre Finnes.

Marit Slagsvold og Jonas Gahr Støre vokste opp som naboer i Oslo. De studerte sammen i Paris og giftet seg i 1988.

Slagsvold er også full av lovord om «hjemmebane-Jonas».

– Han er en veldig huslig type. Han bytter sengetøy, sylter og baker. Han har lært mye fra moren, sier Slagsvold.

Hun er mest imponert over ektemannens evne til å multitaske og kombinere jobb og hjem.

– Jeg har sett han ligge på alle fire og vaske bak søppelkassa mens han snakker med statsledere på telefon. Han har også vasket vinduer mens han har snakket med ledere i Midtøsten, sier Slagsvold.

Spillet om å bli statsminister: Erna Solberg

​Spesiell avtale

Erna Solberg og Sindre Finnes møttes i studietiden og har vært gift siden 1996. I starten av ekteskapet inngikk de en litt spesiell avtale som har vært avgjørende for at Erna Solberg kunne bli statsminister i Norge.

– Vi gjorde en avtale om at hun skulle få prøve seg og se hvor langt hun kunne komme i politikken. Den avtalen hadde ingen sluttdato, så den gjelder fortsatt, sier Finnes.

– Du kan si at jeg av og til angrer på at jeg gikk med på den avtalen. Men jeg tror ikke at hun hadde gitt seg nå dersom jeg hadde bedt henne om det, sier han til NRK.

Spillet om å bli statsminister: Jonas Gahr Støre

Irritasjonsmomenter

Ifølge kona er ikke Jonas Gahr Støre en som smeller med dører når han blir sint.

– Jeg kan høre det på pustinga hans når han er irritert. Han blir småirritert når jeg roter og ikke rydder klærne mine, sier Slagsvold.

I intervjuet kommer også Finnes med et tips til politiske motstandere som vil under huden på Solberg.

– De må være litt masete. Da skaper det frustrasjon hos henne, forteller Finnes.

Men Erna Solbergs ektemann gjennom nesten 20 år, vet nøyaktig hva han skal gjøre dersom han må muntre henne opp igjen.

– Det er bare å sette frem en skål med lakrisbåter. Da blir hun glad, sier Finnes til NRK.