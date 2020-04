Færre enn 200 koronainnlagte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag viser grafen til helsedirektoratet at antallet innlagte koronapasienter er 190. Det er første gang på tre uker at antallet er på under 200.

– Alt i alt ser vi at sykehusinnleggelsene er nedadgående, og dette er positivt. Smittetallet er fortsatt lavt, sa Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet under tirsdagens pressekonferanse.

190 mennesker innlagt

De siste tallene fra Helsedirektoratet viser at det 15. april klokken 12.30 er 190 personer som er innlagt på norske sykehus med covid-19. Det er en nedgang på elleve personer fra i går.

Gjennomsnittsalderen på dem som er meldt smittet er 47 år, med lik fordeling mellom kvinner og menn. Snittalderen på intensivpasientene er 62 år, hvorav 76 prosent er menn.

Ifølge Folkehelseinstituttets dagrapport er alderen på de døde mellom 51 og 102 år gamle. Snittalderen på de døde er 84 år.

Til sammen har 183 pasienter med påvist koronasmitte vært innlagt på intensivavdelinger, av disse er 73 personer fortsatt innlagt, viser FHIs dagsrapport.

INNLEGGELSER: Færre nordmenn smittes, og færre legges inn på sykehus, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Foto: Sørlandet sykehus

– Lenge til alt blir som før

Før påske kunne helse- og omsorgsminister Bent Høie melde at Norge hadde epidemien under kontroll. Da viste tallene at hver koronasmittede person sannsynligvis smittet 0,7 andre personer.

Det førte til at barnehager og barneskoler delvis får lov å åpne igjen fra og med neste uke.

– Snart kommer frisørene til å åpne dørene, og fysioterapeutene til å møte pasientene ansikt til ansikt. Og da er det veldig lett å tenke at alt blir som før, men jeg må da understreke at det er lenge til alt blir som før, sa Høie under gårsdagens pressekonferanse.

IKKE SENK SKULDRENE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie presiserer at nordmenn ikke må slappe av til tross for lave smittetall. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tallene gjennom påsken viser fortsatt at en smittet person i snitt smitter mindre enn en ny person. Høie understreker likevel at alle må fortsette å overholde smittevernreglene fremover.

– Hvis vi mislykkes, må vi stramme inn igjen. Vi har tatt kontrollen sammen. Det har hatt en høy pris. Vi må holde kontrollen sammen, og det er veldig lett å miste den, sier Høie.

Line Vold ved Folkehelseinstituttet opplyser at veilederen for barnehage- og skoleåpning vil være klar i løpet av uka.