I august kom det fram at en overlege i geriatri i flere måneder i protest sendte inn skjemaer til Statens legemiddelverk der han oppga åpenlyst tøvete årsaker til at han skrev ut medisiner – uten at Legemiddelverket reagerte.

Blant grunnene Torgeir Bruun Wyller oppga i «Skjema for resept/rekvisisjon for legemiddel uten markedsføringstillatelse» var:

Til behandling av kvalme vannbøfler

Til substitusjon av B-vitaminmangel hos hamster

Forebygging av tromboembolisk sykdom hos kolibri

Til substitusjon av fosfatmangel hos muldvarp

Forebygging av reernæringssydrom hos kongeørn

Mot hjerneødem hos rødspette

Skjemaene må legene sende inn når pasienter får uregistrerte legemidler, som ikke står i Felleskatalogen.

– Helt tullete

FRUSTRERT: – Det er litt latterlig at statsråden skal ta tak i akkurat denne ordninga. Dette er egentlig en liten fillesak. Poenget mitt var å rette søkelyset mot det økende, generelle problemet at det er mange kontrolltiltak for syns skyld, sier overlege Torgeir Bruun Wyller. Foto: UiO

Wyller sier han er lei av det han mener er meningsløs og tidkrevende rapportering.

Han omtaler mye av registreringa for «helt tullete», blant annet fordi han som lege ikke kan vite årsaken til at en av avdelingas sengeposter bestilte et aktuelt legemiddel for flere måneder siden.

Helsepolitiker Tellef Inge Mørland (Ap) stilte helseminister Bent Høie (H) spørsmål om hva han ville gjøre med problemet.

Nå svarer Høie at han ønsker han å se nærmere på tiltak som kan forbedre ordninga med legemidler uten markedsføringstillatelse.

– Jeg ønsker å gjøre forbedringer så leger ikke trenger å bruke unødvendig tid. Wyller blir også invitert til å komme med sine innspill direkte til Legemiddelverket, så ordninga kan forenkles, svarer Høie.

– Handler ikke om en enkeltordning

«Behandling av kvalme vannbøfler» oppga overlege Torgeir Bruun Wyller som begrunnelse i dette skjemaet til Legemiddelverket. Foto: Faksimile

– Det er litt latterlig at statsråden skal ta tak i akkurat denne ordninga. Dette er egentlig en fillesak. Poenget mitt var å rette søkelyset mot det økende, generelle problemet med mange kontrolltiltak for syns skyld, sier Wyller til NRK.

Ifølge overlegen er det egentlige problemet overbyråkratisering av helsevesenet der man blir mer opptatt av formalitetene.

– De kan sikkert bedre denne enkeltordninga, men hvis statsråden og alle andre tror det handler om bare den, har de misforstått totalt.

– Problemet er troen på kontrollsystemer og at helsepersonell bruker mer og mer tid på den typen kontroll. Det tar oppmerksomheten vekk fra pasientene og fjerner respekten for områder der kontrollen er vesentlig og viktig, poengterer Wyller.

– Også viktig med sikkerhet

Helseministeren er enig i at de må jobbe systemtatisk for å fjerne tidstyver i helsevesenet.

«Forebygging av reernæringssydrom hos kongeørn» skrev overlege Torgeir Bruun Wyller som begrunnelse i dette skjemaet til Legemiddelverket. Foto: Faksimile

– Men skal man gjøre noe med dette, kan man ikke bare snakke om generelle problemer eller fjerne rapportering. Man må gå konkret til verks, slik vi gjør i dette tilfellet, svarer Bent Høie.

Ifølge helseministeren har regjeringa allerede startet et større arbeid for å finne områder hvor helsepersonell kan rapportere mindre eller enklere, f.eks. gjennom digitale løsninger.

Høie understreker samtidig at rapportering også handler om pasientsikkerhet.

– Det forventes at det som skjer i sykehusene er journalført av hensyn til pasientene og til videreutvikling av behandlinga. De registreringene kan ikke kuttes ut, men forenkles.