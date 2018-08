Lege sendte rent vrøvl til Statens legemiddelverk uten at noen reagerte

– Jeg fikk det innfallet at jeg skulle tulle litt og så ble det interessant da det ikke kom noen reaksjon etter nesten et år med tøysete praksis fra min side, sier professor og overlege i geriatri, Torgeir Bruun Wyller til NRK.

Han forklarer hvorfor han siden oktober i fjor har sendt inn skjemaer til Statens legemiddelverk der han oppgir åpenlyst vrøvlete grunner til at han har skrevet ut medisiner.

Her er noen av grunnene Wyller har oppgitt på det som heter «Skjema for resept/rekvisisjon for legemiddel uten markedsføringstillatelse»:

Til substitusjon av B-vitaminmangel hos hamster

Forebygging av tromboembolisk sykdom hos kolibri

Til substitusjon av fosfatmangel hos muldvarp

Til behandling av kvalme vannbøfler

Forebygging av reernæringssydrom hos kongeørn

Mot hjemeødem hos rødspette

Skjemaene må legene sende inn når de har gitt pasienter uregistrerte legemidler, altså midler som ikke står i Felleskatalogen.

– Meningsløs rapportering

Foto: Faksimile

Wyller publiserte søndag et blogginnlegg på Dagens Medisin med tittelen «Behandling av forstoppelse hos lyr – eller Helsedirektoratets tragiske treff av tidsånden» der han angrep det han mener er overdreven byråkratisering.

Han skriver at han må fylle ut skjemaet til tross for at «det er jo helt åpenbart at jeg ikke kan vite hva som var grunnen til at en av avdelingens sengeposter bestilte det aktuelle middelet for flere måneder siden».

I stedet mener Wyller at poenget med skjemaene må være «å hake av at dette var utfylt og få satt skjemaet på riktig plass i permen».

Han mener at det til sammen er ganske mye av det han kaller «den type meningsløs rapportering».

– Anslagsvis bruker jeg en fjerdedel av min tid på å holde byråkratiet stangen. Mye er grader av tullete og noe av det er helt tullete, sier Wyller.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog

– Bedre helsetjeneste enn noen gang

Etter at han skrev blogginnlegget har Wyller fått kritikk både fra direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, og fra Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

– Vi er også opptatt av å få bort det som er unødvendig, men samtidig synes jeg at vi bør anerkjenne at helsetjenesten i Norge i dag er bedre enn den har vært noen gang, sa Guldvog da han diskuterte med Wyller i Dagsnytt 18 onsdag.

I et svar til Wyller skriver Hortemo i Dagens Medisin at det ikke et formalistisk byråkrati og at byråkratiet «har tillit til at leger ved norske sykehus foretar gode faglige vurderinger».

Foto: Faksimile

Til NRK er Wyller nøye med å få frem at han skjønner behovet for kontroll og byråkrati.

– Jeg mener ikke at alt som kommer fra byråkratiet er betydningsløst. Det er mye av det som er ganske viktig, men det er også et problem at dette bryter ned respekten for byråkratiet og forvaltningen, sier han.

– Møtt med jubelrop

Direktør Guldvog er også lite begeistret for måten Wyller har brukt for å rette søkelys på saken.

– Det hadde vært naturlig av Wyller å ta dette opp tjenestevei. Det virker litt respektløs å skrive på denne måten, sier Guldvog.

Wyller forteller at blogginnlegget hans tydelig har vekket gjenklang hos mange i helsevesenet.

– Jeg har fått massevis av jubelrop på Facebook og Twitter. Det er helt tydelig at det gir en gjenkjennelse i helsetjenesten, sier Wyller.