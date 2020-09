Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi mener de tiltakene Oslo kommune har nå, ikke er sterke nok, sier helseministeren mandag.

På spørsmål om man ikke bør vente for å se om tiltakene som Oslo allerede har satt inn kommer til å fungere, svarer Høie:

– Hvis man venter med å se på effekten, risikerer man å ikke ta kontroll, men gradvis bruke opp de ulike tiltakene som er i verktøykassa.

Forventer at Oslo strammer inn

Etter en periode med økende smitte i Oslo anbefalte Helsedirektoratet fredag å forby private samlinger med mer enn fem personer.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har foreløpig sittet på gjerdet. Han har innkalt til pressekonferanse klokka 18 i kveld

– Jeg forventer at Oslo kommune vil følge helsemyndighetenes råd, sier Høie.

Ifølge Høie må Oslo kommune i dag innføre mer omfattende smittetiltak.

Tidligere varslet helseministeren at han er forberedt på å gjøre nasjonale vedtak om Oslo-byrådet ikke følger opp Helsedirektoratets råd.

Det har blant annet fått KS til å reagere. KS-direktør Helge Eide mener det er oppsiktsvekkende at helseministeren truer med å gripe inn i kommunens ansvarsområde.

– Vi kan gjøre nasjonale vedtak, særlig om det kreves koordinering mellom flere kommuner. Jeg håper fortsatt at dette ikke blir nødvendig, og at man på bakgrunn av den møteaktiviteten som er kan finne gode løsninger som er forankret lokalt, fortsetter Høie.

Hastemøte med kommuner rundt Oslo

Under pressekonferansen mandag sa helseministeren at han er bekymret for at smitten skal spre seg fra Oslo til omkringliggende kommuner.

Alle kommunene rundt Oslo kalles derfor i kveld inn til hastemøte om mulige smittetiltak.

– Vi ser i Europa at store byer er viktige i smittespredning. Jeg er bekymret for at mange kan bli smittet via Oslo. Siden mange i omkringliggende byer bruker Oslo, kan det påvirke mye. Jeg har derfor bedt FHI og Helsedirektoratet om å vurdere tiltak i omkringliggende kommuner, sier Høie.

Kommunene som er invitert er blant annet Bærum, Asker Lillestrøm, Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal, Nesodden, Rælingen, Ås, Lier, Frogn, Lunder, Gjerdrum, Hole og Gran kommune.

Helsedirektoratet: – Kritisk fase

– Vi er nå i en kritisk fase, så det gjelder å få kontroll raskest mulig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektøren mener de lokale koronautbruddene har vært håndtert med stor suksess i Tromsø, Indre Østfold, Hamar og Lillehammer og i Rogalandsområdet.

– Det håndteres også godt i Oslo, men vi mener det er nødvendig med en tydeligere og mer kraftfull håndtering i Oslo, sier Guldvog.

– Det er mer skjult smitte i Oslo. Vi ser i Europa at flere store byer har undervurdert utfordringen, og fått mer smitte etter hvert.

Ifølge Guldvog er det vanskelig å finne rette balansen i hvor sterke tiltak man skal ha, men at det nå er om å gjøre å få raskt kontroll.

Strammet inn i forrige uke

Mandag ettermiddag er Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog til stede på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Forrige tirsdag innførte Oslo kommune strengere regler ved å blant annet forby samlinger med mer enn ti personer i private hjem. Kommunen oppfordrer også serveringssteder til å registrere alle gjester.

Direktoratet har anbefalt en tiltakspakke for 14 dager, med blant annet forbud mot private samlinger på mer enn fem personer, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har sagt at kommunen vil avvente virkningen av innstrammingene de gjorde forrige uke før de overveier nye tiltak.

Byrådsleder Raymond Johansen har helsebyråd Robert Steen har kalt inn til en egen pressekonferanse klokken 18 i kveld. Der skal de blant annet orientere om nye tiltak.

619 smittede siste to uker

Antall smittede i hovedstaden er 619 de siste fjorten dagene, ifølge statistikk fra helseetaten i Oslo kommune.

33 personer er registrert smittet det siste døgnet i Oslo. Det er tredje døgn på rad at antallet nye smittede synker.

Det er flest menn som er rapportert smittet, og aldersgruppen 20–29 år har absolutt flest tilfeller registrerte smittede med 233 tilfeller.

St. Hanshaugen og Stovner er de to bydelene med flest smittede med henholdsvis 143,8 og 138,1 smittede per 100.000 innbyggere. Smittetallet er lavest i Vestre Aker og Ullern med et smittetall på henholdsvis 23,9 og 31, 8.

Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i Oslo og Viken i Oslo og Viken skriver i en e-post til VG at hun ber kommunene i Oslo-regionen om å vurdere behov for lokale tiltak, sett i lys av smittesituasjonen i Oslo.

Hun påpeker at det er kommunen selv som er egen smittevernmyndighet og dermed kan beslutte egne tiltak, mens de nasjonale helsemyndighetene kan fatte tiltak som omfatter flere kommuner.