Hjemmekontor i utlandet: Advarer om NAV-byråkratiet

– Vi har brukt mye tid og krefter i møte med NAV for å forstå regler og å sette oss inn i paragrafer når det gjelder muligheten for å jobbe på hjemmekontor i utlandet. Det er lett å gi opp, forteller Jørgen Carling og Heidi Østbø Haugen

Heidi Østbø Haugen og Jørgen Carling er professor og forskere. De har en internasjonal karriere hvor en eller begge har jobbet i utlandet i lengre perioder. Men for å få familiekabalen med barn til å gå rundt, har de ofte jobbet på hjemmekontor i utlandet.

Paret har brukt måneder hver gang de har reist ut for å ikke gå i fallgruven; å miste alle rettigheter i folketrygden.

– NAV og byråkratiet der er den største bøygen, sier de.

TIDKREVENDE: Forsker Jørgen Carling og professor Heidi Østbø Hagen mener det er krevende å møte Navs byråkrati og prøve å tolke ulike regler og paragrafer som er nødvendig for en søknad om hjemmekontor i utlandet. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Ut av folketrygden

Reglene for hjemmekontor i utlandet er ikke lette å forstå, mener Carling og Østbø Haugen.

– Men vi vet at risikoen er stor for å falle ut av norsk folketrygd, sier de.

På spørsmål fra NRK bekrefter NAV dette.

– Ja, når du drar til utlandet og installerer deg med hjemmekontor i et annet land, så er du i utgangspunktet ute av norsk folketrygd, sier ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli i NAV.

Mister medlemskap i folketrygden når Ekspandér faktaboks Du arbeider for en norsk arbeidsgiver og har hjemmekontor i utlandet.

Arbeidsoppholdet i utlandet skal vare lenger enn 12 måneder.

Du skal arbeide for en utenlandsk arbeidsgiver.

Arbeidsgiveren din plikter ikke å betale arbeidsgiveravgift til Norge. Du mister medlemskapet i folketrygden den dagen du reiser ut av Norge. Kilde: NAV

– Og det skjer allerede fra dag en?

– Ja, i prinsippet er det slik. Og da er det viktig at folk som planlegger å ha hjemmekontor i utlandet, tar kontakt med NAV i god tid i forveien slik at man vet hva man må gjøre, sier Vangsnes Bergli.

Les hva NAV skriver om hjemmekontor i utlandet

Mange fallgruver

For gjør man ting riktig, så unngår man å miste rettigheter, mener NAV.

Men fallgruvene er mange, og risikoen for å gjøre feil er stor. Og trår man feil, kan man falle ut av folketrygden.

– Dette får i så fall dramatiske økonomiske konsekvenser. Du mister blant annet retten til sykepenger, og kommer du ut for en ulykke eller rammes av alvorlig sykdom kan dette føre til at du heller ikke har rett til sykepenger eller uføretrygd, sier advokat og partner Erik Øxnevad Larsen i Deloitte Advokatfirma.

Deloitte jobber med flere saker hvor dette nettopp har skjedd med folk som har reist ut av landet og jobbet på hjemmekontor derfra.

– Det hadde vært ønskelig om NAV i større grad ville gi folk råd og informasjon om hva som vil skje i deres tilfelle og ikke bare vise til ulike regler, sier Øxnevad Larsen.

Vangsnes Bergli fremhever at NAV jobber med å forbedre seg.

– Regelverket er komplisert å forstå fordi man både har det norske trygdereglene og andre forordninger som skal sees i sammenheng . Vi prøver å gi god informasjon, og vi har som ambisjon at vi bli skal bedre og at vi også skal veilede bedre, sier Vangnes Berglil.

Les også: Skattesmell på hjemmekontor i utlandet

Tar tid

Man kan ikke spontant bestemme seg for at man tar hjemmekontor i ferieleiligheten i Spania eller Frankrike neste måned. Dette må planlegges.

Man må melde fra til NAV flere måneder i forveien før utreise og ta kontakt med myndighetene i landet man skal jobbe i.

Reglene avhenger av hvilket land man drar til og om Norge har en trygdeavtale eller er med på en forordning med landet eller området, som tilfelle er med EØS-landene.

I noen land kan man søke om å være frivillig medlem i folketrygden, men det betyr at man må betale mye, opptil 25 prosent av lønnen i trygdeavgift. Mange land har Norge ikke trygdeavtale med, og det gjør ting også utfordrende.

Jørgen Carling og Heidi Østbø Haugen er oppgitte over at det kan ta flere måneder å forberede et par dager med hjemmekontor i et annet land.

– Under pandemien er hjemmekontor i utlandet blitt mer vanlig og folk ønsker å gjøre det for en kort periode. Men de færreste vil nok prioritere å bruke så mye tid på å sette seg inn i paragrafer og regler, og å søke NAV 12 uker på forhånd for å kunne ha tre dager med hjemmekontor, sier Carling.

Må moderniseres

– Regelverket er svært vanskelig å få klarhet i, og er overhodet ikke er tilpasset dagens virkelighet, verken når det gjelder mer bruk av hjemmekontor og den stadig økende internasjonal mobiliteten. Folketrygden burde moderniseres og være mer i takt med tiden vi lever i, sier Carling.

NAV-direktøren vil ikke kommentere om reglene i folketrygden er modne for endring.

– Dette må politikerne svare på. Der er ikke NAVs rolle å kommentere det, sier Vangsnes Bergli.

Les også: Ansetter folk som bare jobber hjemmefra

Les også: Slik gjør du hunden klar for kontorlivet igjen