Vil fjerne abortnemnda – ber Støre lytte til kvinnene

– Jeg synes at de skal høre på kvinnene som har erfaring med dette, det er det eneste riktige å gjøre, sier Anette Garpestad til NRK.

Hun vet hva hun snakker om – for 17 år siden måtte hun selv stå overfor en nemnd.

Nå mener Garpestad det er på høy tid å avskaffe ordningen i sin helhet, og oppfordrer politikerne til å lytte.

På det digitale landsmøtet til Arbeiderpartiet 15–17. mars vil abort bli et av de store spørsmålene, og partiet er splittet.

Flertallet i programkomiteen i Arbeiderpartiet, inkludert Jonas Gahr Støre, ønsker å utrede et alternativ til dagens system med abortnemnda.

Men i likhet med Garpestad, mener ikke alle i Ap at det er nok.

Et tydelig mindretall – deriblant helsepolitisk talsperson Ingvil Kjerkol – vil nemlig heller avvikle hele nemndsystemet, og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Forslaget har støtte fra en lang rekke fylkeslag.

– Det har vært tradisjon for Arbeiderpartiet å stille seg på kvinnens side, men vi gjør det grundig. Derfor er en utredning som belyser dette godt veien å gå, sier Støre.

Ropstad avviser kritikk

På den andre siden av debatten står KrF. De er imot endringer.

– KrF advarer Arbeiderpartiet mot å gjøre endringer i abortloven, hva har du å si Kjell Ingolf Ropstad?

– Kristelig Folkeparti satte i gang endringer i norsk abortlov høsten 2018. De la det i potten og fikk Erna Solberg med seg. Det mener jeg var uklokt. Abortloven er endret, og de endringene vil vi oppheve hvis vi får mulighet til det.

Leder av Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad avviser kritikken, og mener ønsket om å utvide abortloven ikke kommer på bakgrunn av endringene fra 2018.

Kjell Ingolf Ropstad håper at Arbeiderpartiet ikke utvider loven.

– Jeg håper at Arbeiderpartiet sitt landsmøte velger å stemme nei til selvbestemt abort til uke 18.

– Men er ikke diskusjoner og vedtak om selvbestemt abort et resultat av de forhandlingene som du og Erna Solberg gjorde da dere skulle tre inn i regjering?

– Nei, vi snakket om tvillingabort. Dette er en radikal utvidelse og vi håper at Arbeiderpartiet holder seg til de gode rådene har fått.

Fakta om abortloven Ekspandér faktaboks Forrige gang en abortlov ble vedtatt i Stortinget 30. mai 1978. Den trådte i kraft 1. desember samme år.

Før 12. svangerskapsuke kan kvinnen ta avgjørelsen selv. Etter 12. uke kan en nemnd innvilge abort, dersom det blant annet er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

KrF fikk i regjeringsforhandlingene på Granavolden gjennomslag for at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd.

De fikk imidlertid ikke gjennomslag for ønsket om å endre abortlovens paragraf 2c, som tillater senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret.

Natt til fredag 14. juni vedtok Stortinget en historisk innstramming av abortloven. KrFs regjeringsgjennomslag om tvillingabort ble vedtatt med 105 stemmer mot 64.

De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2017 ble det gjennomført 12.733 svangerskapsavbrudd, 435 færre enn i 2016. (Kilde: NTB)

– Et unødvendig ledd

Abortnemndene i Norge behandler hvert år rundt 600 søknader om svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke.

Av de 578 sakene som var oppe i nemnda i 2020 ble 40 avslått.

Denne tabellen viser antall senaborter som er innvilget og avslått fra 2015 til 2020 i abortnemnda:

Anette Garpestad utdyper hvorfor hun mener det er på høy tid å avskaffe nemndene.

– På det tidspunktet hvor du står ovenfor en nemnd, så står du i en krise, sannsynligheten er stor for at det er et barn du ønsker, og så føler du at du skal opp i en eksamen i det som er en senabort.

Garpestad mener de er på tide å fjerne abortnemndene Foto: NRK

Garpestad jobber til daglig i Cappelen Damm, og leder også en podkast sammen med forfatter Marta Breen, som heter «Patriarkatet faller». Den beskrives som en «feministisk podcast full av håp», og er laget i samarbied med Agenda Magasin. Garpestad har ikke medlemskap i noe parti.

Hun mener nemndene er et unødvendig ledd når avgjørelsen er tatt av kvinnene på forhånd med god hjelp fra helsevesenet.

– Jeg måtte faktisk møte noen og overbevise om hvorfor jeg hadde tatt det valget. Hvis man skal ivareta kvinnene, så burde man heller legge til rette for ettervern og konsultasjon på frivillig basis for kvinnene, sier Garpestad, og legger til:

– Jeg har til gode å møte en kvinne som har møtt i nemnd og som har følt at det har gitt henne noe.

– Historisk mulighet

Nemnda består av to leger, hvor minst én av dem må være en kvinne.

I samtalen skal nemnden sikre at kvinnen ikke er under trusler eller tvang for å avbryte svangerskapet.

Tilde Broch Østborg er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og sitter selv i abortnemnd. Hun er kritisk til ordningen slik den er i dag.

– På sitt beste fungerer nemndsamtalen som en samtale hvor kvinne får avklart eventuelt ubesvarte spørsmål og luftet tvil og ambivalens.

Samtidig mener Østborg at maktforholdet ofte kommer i veien for å få til en god samtale.

– Det blir vanskeligere å avdekke ambivalens og uavklarte spørsmål, og å støtte kvinnen i den situasjonen hun er i, enn om hun tok avgjørelsen selv, sier Østborg.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener dette er en historisk mulighet som Ap bør gripe.

– Dersom Arbeiderpartiet går inn for å fjerne nemndene, nærmer vi oss et flertall, sier Hansmark.

Han sitter i programkomiteen til Venstre, som enstemmig har gått inn for å fjerne nemndene og utvide retten til selvbestemt abort til 18 uker.

Landsstyret til Venstre har sluttet seg til forslaget, som etter alt å dømme blir vedtatt på landsmøtet på Hamar neste helg.

Fra før har SV, Rødt og MDG gått inn for det samme.