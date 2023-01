CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

På sypresstrærne ved Vestre Aker kirkegård i Oslo kryr det av liv.

Og inne i de saftige, små konglene sitter det en dag en ny fyr.

Foto: Frode Ødegaard / NTNU

Frode Ødegaard har gjort det før, banket på trær så insekter drysser ned.

Han bruker ofte en stor skjerm til å fange opp det som faller.

Da blir det lett å studere de små insektene.

Her samler Ødegaard insekter med bankeskjerm i Panama. Foto: Tomas Roslin.

Denne augustdagen gjør han det igjen.

Han banker på sypresstrærne og ned daler det en ny art som aldri før er kartlagt i Norge.

Orsillus depressus.

– Jeg fikk lakseskjelven.

Foto: Arnstein Staverløkk / NINA. Lisens CC BY 4.0

Frode Ødegaard har jobbet med artsmangfold i mange år og kjenner følelsen av et nytt funn.

– For den som fisker laks og får en sværing på kroken, så er det akkurat den samme følelsen.

Frode Ødegaard er førsteamanuensis ved NTNU, Vitenskapsmuseet. Foto: Liv Ødegaard

Ødegaard er spent på om arten kommer til å greie den norske vinteren.

– Men mye tyder på det siden det var så mange eksemplarer.

Det kan bety at den har vært her noen få år allerede.

Foto: B. Schoenmakers / Waarneming

Orsillus depressus liker varme og har sin naturlige utbredelse i Middelhavsområdet.

Der lever den på de eviggrønne trærne i sypressfamilien.

Med tiden har den spredt seg nordover.

– Sannsynligvis er den introdusert av mennesker eller kommet med et varmere klima.

Ofte handler det om begge deler.

Insektet sitter gjerne på en importert plante og på grunn av et stadig varmere klima greier det også å etablere seg her i nord.

Foto: Bjørn E. Halvorsen

Orsillus depressus er art nummer 50.000 i Norge, men forskere har estimert at det finnes 72.190 arter her.

Det betyr at det er mye igjen å finne.

Denne gallemyggen ble også funnet i år, men var dessverre ikke like heldig med nummeret.

Artsprosjektet har i år registrert 407 nye arter for Norge, hvorav 66 av disse også var nye for vitenskapen. Foto: Hallvard Elven / Naturhistorisk museum

Det er både snakk om uoppdagede arter som har vært her i hundrevis av år, men også nye fremmedarter som Orsillus depressus.

Som leder for Artsprosjektet i Artsdatabanken sørger Stine Svalheim Markussen for at artene ingen kjenner blir kartlagt.

Foto: Stine Svalheim Markussen

– Naturmangfoldet er vår viktigste ressurs. Det er derfor nødvendig å ha god oversikt over hva vi har slik at vi kan ta vare på det.

Ved hjelp av kartleggingen kan de også finne ut mer om de trua artene, samtidig får de informasjon om hvilke fremmedarter som kan gjøre skade i norsk natur.

Foto: Katrine Kongshavn / Universitetsmuseet i Berge, lisens: CC-BY-SA 4.0

Og nå lurer du kanskje på om Orsillus depressus spiser opp andre viktige arter.

Ifølge Ødegaard er den sannsynligvis harmløs.

Sypressen den lever på er også en fremmedart.

Foto: B. Schoenmakers / Waarneming

Forresten, visste du at det er fint om du hjelper til?

I 2008 ble det mulig å rapportere inn artsobservasjoner.

Siden den gang har det blitt sendt inn 29 millioner observasjoner.

Kanskje du finner neste art?