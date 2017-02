Her tirrer KrF på seg samarbeidspartnerne

Denne våren skal kommunalminister Jan Tore Sanner sende over regjeringens forslag til hvordan kommunereformen til slutt skal se ut. Så skal Stortinget behandle hele reformen og bestemme hvordan det fremtidige Kommune-Norge til slutt skal se ut. Innen den tid vil regjeringen gjerne ha sikret seg støtte fra samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Men KrF klarer ikke å bestemme seg for hva de vil.

Splittes i synet på tvang

Ett av de største stridstemaene internt i partiet er om man skal åpne for begrenset bruk av tvang i sammenslåinger eller om alle sammenslåinger skal skje frivillig.

Dette har partiet brukt flere gruppemøter på Stortinget for å finne en løsning på, uten å lykkes.

Og nå begynner det å røyne på.

Etter det NRK kjenner til har KrFs manglende konklusjon begynt å irritere de andre samarbeidspartiene.

Geir Toskedal (KrF) innrømmer at det begynner å bli travelt mht. kommunereformen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

KrF innrømmer at tiden begynner å bli knapp når det gjelder å hale kommunereformen i havn innen de fristene som er satt.

– Vi har det travelt, men dette er viktige saker. Dette er en reform som har pågått i to til tre år, og det angår alle landets regioner og kommuner. Da tar det tid, og det ber jeg om forståelse for. KrF nærmer seg ikke denne saken på en lettvint måte, sier Geir Sigbjørn Toskedal.

Han er KrFs representant i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

KrF: – Må ikke konkludere før St. Hans, men ...

Og selv om han og partiet føler presset, vil han ikke si om partiet har satt en endelig dato for når de skal bestemme seg.

– Når må dere konkludere?

– Vi må ikke konkludere før St. Hans, men Sanner har bebudet en stortingsproposisjon før påske. Den skal jo også i trykken først, så vi håper å kunne komme med noe snart. Vi regner med at vi går ut med vårt standpunkt innen den tid.

– Begynner du å bli sliten av alle rundene rundt dette?

– Ja, og det er klart jeg skulle ønske at alle mente det samme som meg, men slik er det jo ikke. Dette er en krevende sak for alle partier, og for eksempel bruk av tvang sitter langt inne. Så er det også det at vi skal ha på plass både en regions- og en kommunereform. Det er komplisert, sier Toskedal.