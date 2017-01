– Alt er bare trist. Nå går vi inn i en periode der det eneste fokus blir på å skjære ned og legge ned skoler. Det er meningsløst, sier Fred Eliassen.

I nesten 20 år har Ap-mannen vært engasjert lokalpolitiker i den lille kystkommunen i Salten i Nordland. Men han og meningsfellene klarte ikke overtale innbyggerne om at en sammenslåing med Bodø er det eneste som kan redde Steigen ut av økonomisk ruin.

VERDIENE FORSVINNER: Asle Schrøder sier distriktskommunene er utsatt for en evig sentralisering. – Dersom vi hadde hatt en arealavgift på oppdrettsnæringen, hadde vi beholdt med av verdiene lokalt. Foto: Sander Andersen

Først sa 64 prosent nei 13. juni i fjor. Så sa 60,9 prosent nei 20. januar i år.

Den gang sa Eliassen til NRK at «folket har ofret velferden». Han siktet til at avtalen med Bodø sikret at Steigens fire skoler skulle overleve. Hele engangsstøtten på 30 millioner skulle gå til å slette gjeld.

Langt til Bodø

Men flertallet ville ikke slå seg sammen med Bodø. Storbyen er tre timer og tre kommuner unna med bil, og båtforbindelsen er ustabil på vinteren.

– Vi ville beholde selvråderetten over vårt geografiske område. Vi er så langt unna Bodø, det er ikke naturlig for oss å slå oss sammen med dem, sier ordfører, senterpartist og nei-mann Asle Schrøder.

PUSS OPP, LEGG NED: I 2015 ble Laskestad skole pusset opp for 15 millioner kroner. Steigens trange økonomi gjør at den må legges ned. Foto: Kari Skeie / NRK

Samme dag som kommunestyret vedtok å følge folkets nei, ble tre skoler vedtatt lagt ned.

Nå håper Eliassen i Steigen Arbeiderparti at stortingspolitikerne har Steigen på lista over mulige tvangssammenslåinger.

– Den økonomiske situasjonen i Steigen er så dramatisk, at jeg håper i hvert fall at de vurderer det nøye, sier Eliassen.

Få tvangskandidater

FORHANDLER: Kommunalminister Jan Tore Sanner vurderer sammen med Frp, Venstre og KrF hvilke kommuner som eventuelt skal slås sammen mot sin vilje. Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

Men etter det NRK erfarer er ikke Steigen på den lista.

Ifølge NRKs opplysninger må visse kriterier oppfylles for at tvang kan være aktuelt:

2+1: Flertallet av kommunene i en intensjonsavtale er positive, men én av dem setter seg på bakbeina.

Flertallet av kommunene i en intensjonsavtale er positive, men én av dem setter seg på bakbeina. Blokkerer i midten: Én kommunes nei gjør at kommunene rundt ikke kan slå seg sammen.

Én kommunes nei gjør at kommunene rundt ikke kan slå seg sammen. Regionale løsninger: Én kommunes nei hindrer en større og sterkere kommune i en region.

Ut fra disse kriteriene er dette sannsynlige tvangskandidater:

Søgne: Kristiansand og Songdalen ønsket sammenslåing, men Søgne sa nei etter folkeavstemning. Songdalen sa som forutsetning for sitt ja-vedtak at også Søgne skulle være med (2+1).

Kristiansand og Songdalen ønsket sammenslåing, men Søgne sa nei etter folkeavstemning. Songdalen sa som forutsetning for sitt ja-vedtak at også Søgne skulle være med (2+1). Haram: Kan bli slått sammen med Stor-Ålesund (Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog). I utgangspunktet ønsker Haram kun å slå seg sammen med Sandøy (regionale løsninger).

Kan bli slått sammen med Stor-Ålesund (Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog). I utgangspunktet ønsker Haram kun å slå seg sammen med Sandøy (regionale løsninger). Fet: Kan bli slått sammen med Skedsmo og Sørum. De to har allerede bestemt seg for å slå seg sammen, mens Fet har sagt nei (2+1).

Kan bli slått sammen med Skedsmo og Sørum. De to har allerede bestemt seg for å slå seg sammen, mens Fet har sagt nei (2+1). Lindesnes: Både Mandal og Marnardal ønsker å ha Lindesnes med i en sammenslåing. Lindesnes sitt nei-vedtak kan dermed blir omgjort i Stortinget (2+1).

Både Mandal og Marnardal ønsker å ha Lindesnes med i en sammenslåing. Lindesnes sitt nei-vedtak kan dermed blir omgjort i Stortinget (2+1). Hjelmeland: To ganger har folkeavstemninger endt med nei. Men stortingsflertallet kan lande på å slå Hjelmeland sammen med Forsand og Strand, i tråd med Fylkesmannens råd (2+1).

To ganger har folkeavstemninger endt med nei. Men stortingsflertallet kan lande på å slå Hjelmeland sammen med Forsand og Strand, i tråd med Fylkesmannens råd (2+1). Evenes: Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slå seg sammen. Behovet for kunnskapssamfunn rundt Evenes flystasjon og ønsket om en sterk kommune i regionen kan gjøre at også Evenes blir med her, selv om kommunestyret sa nei.

– Maktovergrep

I Kommune-Norge er meningene om tvang delte. En undersøkelse Kommunal Rapport har utført viser at nær 40 prosent av lokalpolitikerne som deltok mener Stortinget bør vedta sammenslåinger med tvang.

I Evenes, der nei-vedtaket kom etter én stemmes overvekt, er ordføreren forsiktig med å si for mye.

– Det er ingen hemmelighet at jeg personlig tilhørte mindretallet i kommunestyret. Men jeg forholder meg til vedtaket inntil situasjonen eventuelt blir forandret, sier Høyres Svein Erik Kristiansen.

Ordføreren i Haram, Vebjørn Krogsæter fra Senterpartiet, mener på sin side det blir meningsløst dersom hans kommune tvinges inn i Stor-Ålesund.

– Fordi en liten øy en 50 minutters fergetur ut i havet har bestemt seg for å slå seg sammen med Ålesund (Sandøy, red.anm.), brukes det som argument at vi hindrer samfunnsutvikling. De kan ikke først si at lokalpolitikerne skal bestemme, og så snu. Det er et maktovergrep, sier han til NRK.