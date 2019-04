Her nekter sjåføren å slippe blinde Inger (51) og førerhunden Billie inn i drosjen

18. mars var Inger på vei til jobb i hovedstaden. Hun er blind og hadde dårlig tid. Derfor bestemte hun seg for å ta en taxi fra Kirkeristen i Oslo sentrum.

Da oppstod en situasjon Inger har opplevd mange ganger tidligere.

Sjåføren nektet å kjøre henne og førerhunden.

– Han var veldig avvisende og kom med en rekke unnskyldninger. Han hevdet også at han var allergisk mot hunder, sier Inger.

Inger Stokke og Billie tar ofte taxi når de er på farten. Inger opplever ofte å bli avvist av drosjesjåfører i hovedstaden. Foto: Paal Wergeland / NRK

Inger er ofte på farten. Hun bor i Lærdal, jobber i både Oslo og London og er fullstendig avhengig av førerhunden for å ta seg frem på en trygg måte.

– Dette har jeg opplevd flere ganger. Det er spesielt i byer som Oslo og Bergen at problemet er stort, og det er like ydmykende hver gang. Det å bli avvist på grunn av en førerhund jeg er helt avhengig av, føles veldig nedverdigende, sier hun.

Kjent problem

At taxisjåfører avviser blinde med førerhund, er et problem blinde har slitt med i årevis. Akershus fylkeskommune, som utsteder drosjeløyver, er godt kjent med problemet, men har aldri tidligere mottatt en klage på en sjåfør som nekter å kjøre en blind passasjer.

– Blinde har ofte en utfordring med å finne ut hvem sjåføren er, eller å lese nummeret på taxien, sier fylkesdirektør for samferdsel hos Akershus fylkeskommune, Thomas Tvedt.

Thomas Tvedt er fylkesdirektør for samferdsel hos Akershus fylkeskommune. Han sier at alle sjåfører har en plikt til å kjøre blinde med førerhund. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Men denne mandagen var Inger snartenkt. Ved hjelp av et talekamera klarte hun å ta et bilde av både sjåføren og taxinummeret på bilen som kjørte for Taxi3.

Dermed kunne hun sende inn en klage. I klagen skrev hun hva som hadde skjedd, og at sjåføren nektet å ta henne med, uansett hva hun sa eller gjorde.

Mistet jobben

Akershus fylkeskommune tok tak i klagen umiddelbart.

– Vi har sendt et brev hvor vi varsler om at løyvet kan bli tilbakekalt i tråd med regelverket vi har. Løyvehaver har fått frist til 15. april med å svare på brevet, så tar vi en avgjørelse når vi har innhentet alle svar, sier Tvedt.

Han sier at det er et klart brudd på reglene dersom en sjåfør nekter å kjøre en blind med førerhund. Fylkeskommunen åpner heller ikke for å gi dispensasjon fra reglene dersom sjåføren har allergi.

– Det er ikke en god nok grunn, og det har departementet sagt klart og tydelig fra om for mange år siden. Vi har informert alle taxisentralene om dette.

Daglig leder i Taxi3 sier sjåføren har mistet jobben. Han har også mistet retten til å kjøre for andre drosjeeiere i selskapet. Foto: Peder Bergholt / NRK

Løyvehaveren kjører for Taxi3, en taxisentral med hovedkontor i Moss.

Daglig leder i selskapet, Kristian Bjørnrud, sier at saken ikke har fått noen konsekvenser for løyvehaveren, men forteller at løyvehaveren har avsluttet arbeidsforholdet med sjåføren.

– Vi som selskap har sperret sjåførkortet hans, slik at han ikke kan kjøre for noen andre eiere i vårt selskap.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med sjåføren. Løyvehaver ønsker ikke å uttale seg om saken overfor NRK.

Fikk hjelp

Da de andre taxisjåførene, som befant seg ved Kirkeristen, så hva som var i ferd med å skje med Inger, grep de inn.

En av dem gikk bort og forklarte at det ikke er lov å nekte å ta med blinde med førerhund.

– Han tipset meg om å sende inn en klage. Han prøvde også å overtale sjåføren, som nektet å kjøre meg, men det klarte han ikke.

– Heldigvis var det noen andre som tok turen, så jeg kom frem i tide.

Inger synes det er leit at sjåføren mistet jobben.

– Men jeg må si ifra når dette skjer. Det er bare en ting jeg vil, og det er å kjøre taxi som alle andre. Det er ikke noe spesielt med meg, bortsett fra at jeg ikke kan se, sier Inger.