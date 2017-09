Her er tabbevideoen Vegvesenet måtte trekke tilbake

Statens vegvesens kampanje «Del veien» lagde en video der de ville informere om farene som kan oppstå mellom biler og syklister i veikryss.

Men i videoen, som NRK har fått tilgang til, kom de i skade for å bryte vikepliktsreglene med sin egen bil. Og la skylda på syklisten.

BEKLAGER: Kommunikasjonsdirektør Sissel Faller i Vegdirektoratet. Foto: Marian Jade / Presse/ Statens Vegvesen

– Vi beklager. Det er ikke tvil om at dette er feil, erkjenner kommunikasjonsdirektør Sissel Faller i Vegdirektoratet.

Videoen ble lagt ut under sykkel-VM, men fjernet etter en dag.

– Vi ble gjort oppmerksom på det da det tok av på sosiale medier, forteller Faller.

Jusprofessor og styremedlem i Syklistenes landsforening, Olav Torvund, omtalte først videoen på sin egen blogg.

Bergens Tidende har også skrevet om den misvisende videoen.

Slik er reglene

Trafikkreglene på Statens vegvesens egen nettside er klare. Om vikeplikt står det følgende:

«Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet.»

REAGERTE PÅ VIDEO: Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. Foto: Syklistenes Landsforening

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening er oppgitt over at Vegvesenet kunne ta feil. Han mener også det er ille at Vegvesenet i videoen mener det er syklistens ansvar å ikke havne i bilens blindsone.

– Det er bilfører som må påse at det er klart, og at det ikke kommer noen i blindsonen, sier Andersson.

Han påpeker at syklister i sykkelfelt har de samme rettigheter som andre kjørende, og ikke alltid vikeplikt.

Se debatten om videoen i Dagsnytt Atten her

Konflikt

Statens vegvesen sier de vil gjennomgå hva som gikk galt ved produksjonen av videoen.

– Vi må se hva som har skjedd i kvalitetssikringen av dette, sier Faller.

– Kan det være at flere nå vil kjenne regelen takket være videoen?

– Jeg håper bare at publikum sitter igjen med forståelsen av hva som er riktig. Formålet var å dempe konfliktene mellom syklister og bilister, sier Faller.

Les mer om trafikkregler for syklister

Ønsker enklere regelverk

Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening ønsker endringer i regelverket.

Han påpeker at 4 av 10 øvede syklister sier de ikke forstår vikepliktsregler fullt ut.

– Det er et stort problem i Norge at få kjenner vikepliktsreglene for syklister. Både syklistene selv og andre trafikanter. Jeg synes man burde se på regelverket for å gjøre det tydeligere, sier Andersson.

Seniorrådgiver Marit Espeland i Statens vegvesen mener det viktigste er å sørge for korrekt skilt og oppmerking i kjørebanen.

– Vi jobber med dette hele tiden, og spesielt med å informere bedre, sier Espeland.