Her er Listhaugs «oktoberbarn»-løsning

– Jeg tar det som en stor tillitserklæring og at man har tiltro til at vi gjør det Stortinget ønsker i denne saken. Det er vi glad for, og det er vi glad for og det legger vi til grunn i det videre arbeidet.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) står i en julepyntet vandrehall på Stortinget og smiler. For en måned siden var hun skeptisk til Stortingets pålegg om å gi de såkalte «oktoberbarna» ny behandling av asylsøknadene sine etter at Aps forslag (se under) ble vedtatt.

Fakta om Arbeiderpartiets asylforslag Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet fremmet forrige uke følgende forslag om endringer i regelverket om mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge og som får midlertidig opphold. * Ap forslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet. * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016. * Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt. * Gjennomgangen av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere må ifølge Aps forslag gjøres individuelt, noe som ikke vil bety at alle får varig opphold i Norge, mener Ap. * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve "Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.» Kilde: NTB

Her er noen av tiltakene Listhaug varsler

Nå føler hun at hun har full støtte og tillit fra det samme Stortinget til å behandle saken slik hun selv mener er best, og slik hun har skissert i et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget.

Brevet inneholder mer enn 20 spørsmål og forslag til løsninger. Listhaug har fortsatt ikke fått noen svar.

Det tolker statsråden som en tillitserklæring og et tegn på at Stortinget er enig i hennes håndtering.

Det betyr blant annet:

at man gjennomfører to forskriftsbestemmelser, en permanent og en knyttet til spesifikt til «oktoberbarn»-saken.

at man ikke skal legge «barnas beste» til grunn i behandlingen av asylsøknadene til de av «oktoberbarna» som har fylt 18 år da disse nå er å betrakte som voksne.

at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal behandle sakene slik at de kan ankes til Utlendingsnemnda (UNE).

at det ikke skal skilles mellom 16- og 17-åringer i behandlingen av sakene.

at nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning, men ikke tillegges avgjørende vekt, i behandlingen av asylsøknadene.

– Vil du bli overrasket hvis du møter motstand på dette i Stortinget?

– Absolutt. Nå har jeg beskrevet hvordan jeg vil gjennomføre dette i forskrift og instruks, og man har hatt mulighet til å komme med tilbakemelding dersom man mener noe ikke er i tråd med Stortingets vedtak som var gjort uten utredning, merknader eller holdepunkt, sier Listhaug.

Karin Andersen (SV) og Rigmor Aasrud (Ap) er langt fra overbevist av Innvandrings- og integreringsministeren håndtering av saken.

SV: – Ingen tillit til Listhaug

Foto: NRK

Leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV) er kategorisk i sin kritikk av Listhaug:

– SV har ikke tillit til Listhaug. Hun har nå somlet i flere uker og kunne ha lagt frem en sak for Stortinget på en ordentlig måte om punktene hun er i tvil om. Det har hun ikke gjort, sier Andersen.

Hun sier Listhaug prompte må legge frem et ordentlig og gjennomarbeidet forslag til løsning som Stortinget kan ta stilling til.

Det mener også Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet.

Foto: NRK

– Listhaug har sendt brev til noen av partiene og bedt om hjelp til å saksbehandle. Sånn fungerer ikke forholdet mellom storting og regjering. Hvis hun er usikker på utøvelsen av sitt ansvar må hun legge frem en sak i Stortinget og sjekke om hun har flertall, sier Aasrud før hun fortsetter:

– For to år siden ble det gjort avtale om lengeværende barnefamilier. Listhaug kan sjekke hvordan man aklet den saken. Da vil hun finne svar på hvordan man jobber uten å drive med det sirkuset her.