Her er de viktigste krimtallene som ble presentert i dag

Seksuallovbrudd kan både bestå av fysiske overgrep og overgrep som ikke innebærer fysisk kontakt. Eksempler på fysiske overgrep er seksuell omgang, handling og atferd med/overfor barn. Ikke-fysiske overgrep kan for eksempel være når barn forledes, gjennom kommunikasjon på internett, til å begå seksuelle handlinger med seg selv, at dette dokumenteres på bilde og film, og at materialet deretter deles med andre.

Kilde: Politidirektoratet