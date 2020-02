Her blir Frode Berg utvekslet

Bildet er publisert i den årlige trusselrapporten til Litauens forsvars- og sikkerhetsdepartement.

Der blir det redegjort for den første utvekslingen av spiondømte personer med med Russland. Det var VG som først meldte om rapporten.

Utvekslingen kom i stand som følge av en avtale mellom Russland og Litauen.

Litauen kunngjorde i november i fjor at de hadde benådet to spiondømte russere. Det åpnet for at Frode Berg kunne gå andre veien.

Berg har fortalt at han ble hentet sammen med to litauerne som også var en del av utvekslingsavtalen og fløyet til Kaliningrad.

Så ble de tatt med til den litauiske grensen, der utvekslingen skjedde ved at man spaserte over grenseovergangen.

Berg ble møtt av Norges ambassadør til Litauen og tatt med til et hemmelig sted før han fikk reise hjem til Kirkenes.

To år i fengsel

Frode Berg satt nesten to år i et russisk fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel.

Han nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen. Berg hevdet han drev kirervirksomhet.

På en pressekonferanse etter hjemkomsten kalte Berg saken et eksempel på at norsk etterretningstjeneste har «dummet seg ut». Han sa også at han følte seg ført bak lyset.

– Er ikke dette et avtalt spill mellom Norge og Russland, så er det en etterretningsskandale av dimensjoner, sa Berg.

Norske myndigheter har ikke bekreftet at Berg var i Moskva på oppdrag fra E-tjenesten.