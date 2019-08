Heltene etter moskéangrepet hedret: – Vil huske dette resten av livet

Mohammed Rafiq (65) overmannet Philip Manshaus da han lørdag forrige uke tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum. 65-åringen fikk hjelp av Mohamed Iqbal (75), som slo den nå draps- og terrorsiktede 21-åringen.

Torsdag ble de hedret på politihuset i Sandvika, hvor de mottok blomster og ros fra Oslos politimester Beate Gangås og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog, skriver Budstikka.

Begge heltene sier gjennom sin tolk og bistandsadvokat Abdul-Satar Ali at det «etter forholdene går greit».

– Det er veldig viktig at de ser at det de gjorde blir verdsatt. Disse ordene de fikk høre her vil de huske resten av livet, sier Ali.

Kondolerte

Gjennom sin sønn Hamid Rafiq uttrykte 65-åringen medfølelse for den drepte 17-åringens stefar. Det var Manshaus stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som ble funnet drept i en bolig i Bærum samme kveld som angrepet på moskeen skjedde. Manshaus er i tillegg til moskéangrepet, siket for drept.

– Rafiq vil kondolere fra far til far. Rafiq er også en far, og sier han føler sorgen til denne faren, sa sønnen, ifølge Budstikka.

65.-åringen kom også med en oppfordring til det norske folk.

– Vi må beskytte fremtiden til våre barn. Gjør Norge til et eksempel for andre land med at alle religioner står sammen, sa sønnen på vegne av Rafiq.

Mohamed Rafiq overmannet den norske mannen i 20-årene som tok seg inn i en moské i Bærum med våpen lørdag. Du trenger javascript for å se video. Mohamed Rafiq overmannet den norske mannen i 20-årene som tok seg inn i en moské i Bærum med våpen lørdag.

Internasjonal oppmerksomhet

De to eldre mennene har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, etter at forstander og styremedlem i Al-Noor Islamic Centre raskt trakk fram deres avgjørende innsats for å få stoppet Manshaus.

Rafiq og Mohamed Iqbal har fått internasjonal oppmerksomhet som følge av sin innsats under moskeangrepet.

De to mennene har blitt omtalt av en rekke engelskspråklige Twitter-kontoer, som for eksempel tidsskriftet Complex. Complex følges av over 1,8 millioner brukere på Twitter.

– Det er ikke tvil om at den raske og kontante inngripen fra dem som var i moskeen har stoppet gjerningspersonen og dermed hindret ytterligere konsekvenser. Det er ikke ufarlig å gripe inn mot en bevæpnet person, og de har vist stort mot, sa enhetsleder i Oslo-politiet Rune Skjold på en pressekonferanse søndag.

– Puttet fingeren inni øyet mitt

Søndag møtte de to eldre karene pressen ved Thon hotell i Sandvika. Al-Noor Islamic Centre flyttet id-feiringen til Thon-hotellet etter moskéangrepet.

65 år gamle Rafiq sa da til NRK og annen presse at han selv ikke skjønte hvordan han fant krefter til å stoppe Manshaus, som blant annet skal ha puttet fingeren sin i Rafiqs øye.

– Da gjerningspersonen kom, ikke inn via hovedinngangen, men fra en sidedør av glass, begynte han å skyte mot to personer. Det var da Rafiq overmannet han, fortalte Mohamed Rafiqs tolk i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Det er også startet opp en innsamlingsaksjon for de to heltene, i tillegg til en tredjeperson som også var til stede i moskeen, for å sende dem på pilegrimsreise til Mekka. Så langt har 1.131 givere donert 225.950 kroner.