Helseministeren: Ikke behov for å innføre nasjonale tiltak nå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen kom med informasjonen torsdag kveld, etter et møte med kommunene som har økende smitte nå.

– Jeg har også en nyhet for å trygge de som står i første linje. Regjeringen har besluttet at helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om en tredje vaksinedose, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun sier de vil starte med å gi oppfriskningsdose til de som fikk første dose først.

Regjeringen vil ikke innføre nye nasjonale tiltak, men ber folk om sterkere innsats igjen.

– Regjeringen følger situasjonen nøye sammen med Helsedirektoratet og FHI. Det er ikke behov for å innføre nasjonale tiltak nå, men det er på tide å brette opp ermene igjen. Vi tåler mer smitte nå som mange er vaksinert, men vi er ikke hundre prosent beskyttet, sier Kjerkol.

Hallvard Sandberg forklarer de nye rådene fra Det europeiske legemiddelverket (EMA).

Ønsker drahjelp fra regjeringen

Flere større byer har økende smitte. Men også i kommunen Vestnes på Vestlandet, som har 7000 innbyggere, er 59 innbyggere nå smittet. Vestnes har hatt møte med regjeringen i dag.

Ordføreren Randi Bergundhaugen (H) mener det hadde vært nyttig med tydeligere signaler fra regjeringen.

VESTNES: Randi Bergundhaugen er ordfører i Vestnes. Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi er selvsagt tett på hele tiden i kommunen. Det er vi som kjenner vår egen kommune best, men det kan være vanskelig å kommunisere ut på en god måte.

– Dere ønsker hjelp?

– Det hadde vært veldig flott hvis vi fikk litt drahjelp fra nasjonale myndigheter til å kommunisere til folk om hva vi trenger å gjøre akkurat nå. For nå er vi i en annen situasjon enn for et år siden, sier ordføreren.

Ber folk forberede seg på nye tiltak

Kjerkol møtte pressen sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

– Høy smitte over tid fører til flere syke og større press på kommunenes helsetjeneste. Derfor er det veldig viktig at kommuner med koronautbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak, sier helseminister Kjerkol.

Smitten stiger og helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er nødvendig at flere kommuner krever tiltak gjennom forskrifter, og ikke bare gir anbefalinger og råd. Han sier også at julen kan bli travel med RS-, korona- og influensavirus.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad gjester Dagsnytt 18 og sier folk må forberede seg på nye tiltak og råd.

– Er folk for dårlige til å holde seg hjemme?

– Ja. Nå svarer fire av 10 at de ikke gjør det. Det er for dårlig. Vi må være forberedt på lokale råd og tiltak de neste dagene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Nye røde områder i Norge

Varaordfører i Tromsø Marlene Berntsen Bråthen (Sp) sier de fikk delt sine utfordringer med helseministeren i dag.

– Det var et veldig bra møte der man delte erfaringer og snakket om hvordan man skal takle situasjonen fremover.

TROMSØ: Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Fredag skal både Trondheim og Tromsø holde egne pressekonferanser om koronasituasjonen, etter at det denne uken ble satt smitterekorder i byene.

Berntsen Bråthen sier lokale tiltak kan komme hurtigere når smitten stigere hurtig.

– Om tallene fortsetter å stige vil vi måtte innføre tiltak tidligere enn 11. november, sier Berntsen Bråthen.

NYTT KART: Det europeiske smittevernbyrået har fargelagt kartet over Europa på nytt.

Det er bekreftet 79 nye tilfeller av korona i Tromsø det siste døgnet. Det er 15 færre enn dagen før.

Det er fortsatt høy smitte i Trondheim. Torsdag er det registrert 140 nye koronasmittede i Trondheim det siste døgnet. Det er 78 færre enn onsdag.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) kom torsdag med en oppdatering som viste mer smitte i 55 områder i Europa. Blant dem, to nye fylker i Norge. Innlandet og Agder har nå gått fra oransje til rødt. Dermed er hele Norge, bortsett fra Vestfold og Telemark, rødt.

Økende smittede også i Bergen og Oslo

Det siste døgnet er det registrert 1.514 koronasmittede i Norge. Det er 334 flere enn samme dag i forrige uke.

Onsdag var 167 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

Også Det er registrert 83 nye koronasmittede i Bergen det siste døgnet. Det er over dobbelt så mange som dagen før.

Det er registrert 356 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 38 flere enn dagen før, og 162 flere enn samme dag forrige uke.