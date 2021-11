Foreldre planlegg smittefestar for uvaksinerte barn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er kjende med at det er planlagt «smittefestar» for barn og unge. Det reagerer vi sterkt på, seier Benny Østerbø Hansen, som er kommuneoverlege i Gloppen i Vestland.

Bak uroa ligg ein lokal smittestatistikk som har eksplodert den siste månaden.

Kommuneoverlegen legg til:

– Smittefestar vil kunne medføre så stor smittestigning at skular, barnehagar og helsetenester ikkje kan drivast forsvarleg, seier han.

Fenomenet med smittefestar har vore utbreidd i norske barnehagar tidlegare også, men då knytt til andre sjukdommar, som vasskoppar. Ikkje korona.

– Smittefest for vasskoppar er ok. Men å aktivt utsette barn for røde hundar eller meslingar medfører alvorleg risiko, har Folkehelseinstituttet tidlegare tvitra.

Det aukande talet på covid 19-smitta i Europa er «djupt urovekkande», sa WHOs Europa-sjef Hans Kluge på ein pressekonferanse torsdag.

– Covid-fester kan bli regelen

Professor i immunologi ved Cambridge-universitetet, Paul Lehner, var blant dei fyrste til å påpeike at smittefestar for unge menneske kan bli eit fenomen helsemyndigheitene må gjere rekning med.

– Folk vil invitere til festar – slik som smittefestar med vasskoppar – slik at dei unge ikkje risikerer å bli smitta når dei blir eldre, seier han i artikkelen «Covid parties could become the norm» i den britiske avisa The Guardian.

NRK skrev i 2017 om ein «smittefest» for meslingar.

– Å invitere til dette som eit slags Tupperware-party høyrast vilt ut, sa smittevernoverlege Jon Birger Haug ved sjukehuset Østfold.

I slutten av mai godkjente det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) koronavaksinen frå Biontech/Pfizer for barn og ungdom mellom 12 og 15 år. Det førte til at Folkehelseinstituttet berre dagar etter tilrådde vaksinen til barn og unge i denne aldersgruppa som er i risikogruppa.

I september vedtok regjeringa å følge Folkehelseinstituttet (FHI) si tilråding om å tilby koronavaksinasjon til all ungdom i alderen 12–15 år.

Vaksine til barn som er mellom fem og elleve år gamle

For dei som er yngre enn 12 år har det ikkje kome signal. Hittil.

For onsdag denne veka godkjende den amerikanske smittevernetaten CDC koronavaksinen til Pfizer og Biontech til barn som er mellom fem og elleve år gamle.

USAs president Joe Biden kallar godkjenninga et vendepunkt i pandemien.

Assisterande helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, seier til NRK at FHI skal vurdere det same i Noreg.

– Det er ein totalvurdering, og amerikanarane har lagt saman kor mange barn som faktisk blir sjuke, kor mange som hamnar på sjukehus og kor mange som får langtidsplager. Så har dei konkludert med at det er ein fordel for disse barna å bli vaksinert. Dei vurderingane må man gjere litt i lys av korleis situasjonen er i kvart enkelt land.

