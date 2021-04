Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lyset i enden av tunnelen nærmer seg nå. Det er budskapet fra helsedirektør Bjørn Guldvog:

– Vi kan se frem til gode nyheter i ukene som kommer. Vi regner med at vi kommer til å ha dobbelt så mye vaksiner i mai som i april. Samtidig ser vi at smitten i landet går ned ganske kraftig.

I løpet av den siste måneden er smitten mer enn halvert, også i Oslo og Viken, som har vært drivende for smitten. Samtidig er det viktig å huske at det fortsatt er mange smittebærere i Norge, advarer Guldvog.

– Så hvis R-tallet snur, så kan vi få en situasjon som kommer ut av kontroll. Men hvis alle er like flinke som vi har vært de siste ukene, så tror vi dette kommer til å gå riktig bra.

Guldvog estimerer at store deler av den voksne befolkningen ha fått tilbud om vaksine i løpet av mai. Og inn mot juli vil de aller fleste ha fått tilbud.

10 dager under 200

Oslo har lenge vært pandemiens episenter i Norge. Men i går fikk hovedstaden den tiende dagen med under 200 smittet på én dag.

Det er en veldig positiv utvikling som viser at tiltakene i Oslo virker, mener helsebyråd Robert Steen (Ap).

– 700.000 mennesker i Oslo er veldig flinke med smitteatferden sin. Forhåpentligvis er vi nå på vei ut av den tredje smittebølgen i Oslo. Og det har vært den kraftigste, det har vært den bratteste smittebølgen vi har vært igjennom.

Men det er fortsatt rundt 1000 smittede i uka i Oslo. Derfor er det ingen grunn til å pakke bort munnbindet helt ennå.

– Først og fremst må dette være en motivasjon og anerkjennelse av at alt vi står i om dagen, virker. Vi klarer å unngå høye sykehusinnleggelser. Og vi reduserer antall dødsfall som en konsekvens av det vi alle er med på nå, sier Steen, som er forsiktig optimist.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap) er forsiktig optimist, men ber osloborgerne holde ut med tiltak litt til, så hovedstaden kan riste av seg den tredje smittebølgen ordentlig. Foto: Anders Fehn / NRK

Hjelpes av sommeren

I går kom nyheten om at EU-kommisjonen har inngått avtale med Biontech og Pfizer om levering av 1,8 milliarder vaksinedoser til EU for perioden til og med 2023.

Tidligere har EU-kommisjonen inngått to kontrakter med de to selskapene som omfatter 600 millioner doser.

– Dette vil gi muligheter for å gi en vaksineboost også senere i løpet av året eller neste år. Og det kommer vi nok til å trenge. Immuniteten kommer nok til å svekkes i deler av befolkningen etter hvert som tiden går, sier helsedirektøren.

Helsemyndighetene mener sommervarmen vil hjelpe på smittetallene.

– Det er grunn til å være optimist. Statistikken antyder at det forekommer mye mer smitte inne enn ute. Derfor tror vi at vi blir hjulpet av sommeren. Det vil også være rådet de nærmeste ukene, at hvis man skal treffes så bør man gjøre det ute.

