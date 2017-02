Helsedirektøren bekymret over dobling av unge uføretrygdede

I dag legger helsedirektør Bjørn Guldvog fram de siste oppdaterte helsetallene og opplysningene om vår helsetilstand. Øverst på listen over områder som bekymrer er frafallet i videregående skole.

– Vi har lenge vært opptatt av utdanning, men ikke sett hvor store konsekvenser det får for resten av livet, sier Guldvog til NRK.

Han sier frafallet i videregående er høyest i Nord-Europa. Helsedirektøren beskriver problemet som et «utenforskap».

– En av fem droppet helt ut, og en av ti sliter med å fullføre. Vi vet at det er høyere dødelighet for dem med lav utdanning. Det er nå størst økning i uføretrygd hos dem mellom 20 og 29 år. Dette er nettopp gruppen som har vanskeligheter med å gjennomføre skoleløpet, sier Guldvog.

– Men blir man ufør av å ikke fullføre videregående?

– Nei, men vi vet at de som faller fra er disponert for helseproblemer. Det å ha utdannelse og jobb er viktig for helsen, svarer Guldvog.

Guldvog: Alarmerende høyt tall

13.046 personer mellom 20 og 29 år er uføretrygdet. Det er dobbelt så mange som for ti år siden.

– Det er et alarmerende høyt tall, kommenterer Guldvog.

I de fleste tilfellene skyldes det psykiske problemer og adferdsforstyrrelser.

Guldvog er bekymret for unges søvnproblemer, og at unge mellom 16 og 19 år sover to timer mindre enn anbefalt. For ungdom er det anbefalt å sove 8-9 timer, skriver Folkehelseinstituttet.

– Det er spesielle krav til unge og mange opplever stress. De er flinke og samvittighetsfulle, men mange er ganske stressa, sier helsedirektøren.

Høye mål

Det blir tungt å nå Stortingets mål om at vi skal være blant de tre landene i verden med høyest forventet levealder, uten at vi foretar kraftige kursendringer, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ved siden av frafallet i skolen, peker han på bedre samhandling i helsetjenesten og pasientsikkerhet som områder der det er behov for å jobbe mer.

– Den gode historien er at vi har aldri hatt en bedre helsetjeneste og vi har aldri hatt en bedre helse enn vi har nå. Men vi har store ambisjoner, og det er jeg veldig glad for, sier Guldvog.

Les også: – Atferdsproblemer gir frafall på videregående

Les også: Strengere regler ga mindre skolefravær