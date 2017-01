Helgesen: – Jeg har ingen nyheter

Miljøministeren holdt 13:15 møte med et utvalg fra hedmarkingene som demonstrerte utenfor Stortinget onsdag. Der kom det fram at ministeren foreløpig ikke vil trekke regjeringens vedtak om å ikke felle fire ulveflokker i ulvesonen.

– Dette er en vanskelig sak, og det er ikke en beslutning det har vært lett å komme til, åpnet Helgesen på møtet som ble holdt med fire representanter fra ulvedemonstrantene.

– Jeg har visst at denne beslutningen ville skape reaksjoner, men vi har også en lov og en konvensjon å forholde oss til. Jeg har ingen nyheter å komme med utover dette, fortsatte han.

– Dette er et resultat av den beslutningen vi har hatt i Norge lenge, om at vi skal ha en beitesone, men at vi også skal ha ulv.

Helgesen skal i ettermiddag holde møte med de Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og KrF, som alle støttet vedtaket om å ikke felle ulv i ulvesonen.

– Ført bak lyset

Atten busslaster fra Hedmark møtte opp utenfor Stortinget klokken 12:30 onsdag for å vise sin misnøye med vedtaket.

KRITISK TIL HELGESEN: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

– Vi er sindige mennesker som mener oss ført bak lyset i denne saken. Det er et uhørt politisk spill når man ikke hører på folket, derfor ønsker vi at regjeringen nå snur, sa han i en appell, til jubel blant de tilreisende, sa leder i Hedmark Jeger- og Fiskeforbund, Knut Arne Gjems.

Helgesen fikk også kraftig kritikk fra leder av Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.

– Denne kampen skal vi vinne og vi har argumentene på vår side. Vidar Helgesen skal snart få noe annet å gjøre, sa Vedum, til jubel fra de fremmøtte utenfor Stortinget.