Hardangervidda blir full av skog

Forskningen er unik i verdenssammenheng. Den har sammenlignet data om planter og vekster fra 302 fjelltopper i Europa gjennom 145 år.

Plantesamfunnene på Norges og Europas fjelltopper er i dramatisk endring, og mange av fjellområdene slik vi kjenner dem i dag er i ferd med å forsvinne.

– Hardangervidda kan bli gjengrodd med skog. Om og når jorda blir to grader varmere, vil tregrensa etter hvert gå 350 meter høyere over havet, seier John-Arvid Grytnes, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen.

John-Arvid Grytnes er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Parisavtalen tar sikte på at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader. Men mange forskere tror dét skal holde hardt. Derfor ligger det altså an til gjengrodde fjell over hele Europa.

Historiske observasjoner

Grytnes er en av forfatterne av en artikkel som nylig ble publisert i det vitskaplege tidsskriftet Nature. Sammen med forskere fra NMBU, NIBIO og flere andre europeiske fagmiljø har de sett på data som botanikere har samlet inn siden 1970-tallet.

– Senere har vi gått på de samme fjelltoppene og kartlagt hva som vokser der i dag.

Funnene viser at antallet plantearter øker, og at økningen skjer mye raskere de siste årene i takt med stigende temperatur.

VESUV, SVALBARD: På toppen av dette fjellet ble det i 1958 funnet fire arter mens det i 2009 ble funnet 13 arter. Foto: Jutta Kapfer

Fjellområdene blir grønnere

Professor ved NMBU, Kari Klanderud, var på Sikkilsdalshø øst i Jotunheimen i 2014 for å samle inn data. Hun la merke til alle de små bjørkeplantene som vokste langt over tregrensa.

– Da jeg var her 16 år tidligere, så jeg kun én sped liten bjørk på alle de 25 fjellene jeg undersøkte. Nå er det bjørk overalt.

I gjennomsnitt har temperaturen på de 302 fjelltoppene som er undersøkt økt med 1,4 grader. Og 87 prosent av dem har nå flere plantearter enn før.

Men også ferre beitedyr gjør sitt til at trærne kryper oppover fjellsidene.

BENTSJORDTINDEN: Dette er et av fjellene som er undersøkt. Det ligger i Troms. Her har antall arter på toppen økt fra sju i 1890 til 31 i 2010. Foto: Jutta Kapfer

Ny studie: – Klimaforskerne er egentlig enige om global oppvarming

Arter vil dø ut

Konsekvensen blir at flere arter vil dø ut fordi de blir utkonkurrert av vekster som liker seg bedre i varmen.

Ifølge klimaforskere vil flere trær bety mer opptak av CO2. Samtidig vil trærne gjøre det varmere lokalt, fordi skogbunn og trær absorberer mer varme enn snødekte vidder gjør. Antakelig vil derfor neppe mer skog være nok til å reversere klimaendringene.

Her er det norske CO2-fjellet