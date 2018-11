Harald Stanghelle blir programleder i NRK

NRK Radio satser på P1+, og oppretter et nytt talkshow. En gang over nyttår kan du hver fredag ettermiddag høre Harald Stanghelle og spesielt inviterte gjester prate om løst og fast.

Stanghelle har blant annet vært redaktør i både Dagbladet og Aftenposten, og vært leder i Norsk Redaktørforening siden 2009.

I starten av september slapp han nyheten om at han ga seg som Aftenposten-sjef, men at han skulle fortsette som samfunnsdebattant.

Taktskifte på oppløpssiden

Nå er han klar for å prøve noe nytt.

– Jeg syns det var veldig spennende og overraskende å få tilbud om å lede et radioprogram. Jeg har snakket mye i radio, men aldri ledet et eget radioprogram, sier Stanghelle fredag morgen.

– Det å skulle debutere med noe helt nytt i en alder av 62, det stimulerte noe i meg. Jeg sa da jeg sluttet som redaktør i Aftenposten at jeg ønsket meg et taktskifte på oppløpssiden av karrieren, og det får jeg virkelig nå, sier han.

Blir «lite pludring»

Ifølge Stanghelle er programkonseptet fortsatt under utvikling, men at det skal bli et program for samtale og refleksjon.

– Det blir både spennende gjester, og gjester som har noe å si. Det blir et program med lite pludring, sier han.

P1+ har satt av halvannen time til hver av sendingene.

– Harald Stanghelle er en glimrende intervjuer og formidler og dette tror vi kommer til å slå meget godt an blant våre lyttere, sier programsjef i NRK, Line Gevelt Andersen i en pressemelding.