Har du nøkkelløs bil? Så lett kan det være å stjele den

UTFORDRING: Jon Berge i If skadeforsikring håper det kommer sikrere kontaktfrie nøkler på markedet snart. Foto: If

– Det er åpenbart at dette er mest utbredt i Storbritannia, men det finnes tilfeller i Norge også, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If skadeforsikring.

Teknologien som gjør at du kan låse opp og starte bilen din uten å ta nøkkelen ut av lomma, gjør den også veldig lett å stjele. Alt tyvene trenger, er en boks som forsterker signalet til bilnøkkelen, slik at de kan låse opp bilen mens nøkkelen ligger i huset.

– Det høres utrolig ut, men det er faktisk ganske enkelt og utstyret man trenger, er ikke særlig dyrt heller, forklarer Berge i If.

Kraftig økning

Ifølge den britiske tabloidavisen Daily Mail har problemene økt kraftig i Storbritannia de siste årene. Etter mange år med nedgang i biltyverier, opplever deler av landet nå at flere biler stjeles enn før, melder avisen.

Også i Norge har antallet biltyverier falt kraftig de siste årene. Mens 12.270 biltyverier ble anmeldt i 2004, var det bare 3405 tilfeller i fjor, ifølge SSB.

Da NAF testet ulike biler i 2016, fant de ut at 19 biler på det norske markedet lar seg låse opp på denne måten. Her til lands har teknologien også blitt utnyttet til å stjele verdigjenstander fra biler, uten at selve bilen blir stjålet.

– Jeg tror ikke det er noen vei tilbake, for dette er en bekvemmelighet folk vil ha. Så det er viktig at bilprodusentene øker sikkerheten. Allerede er det litt ulikt sikkerhetsnivå hos de ulike produsentene, sier Berge i If.

Billig utstyr

Ifølge Daily Mail koster utstyret man trenger for å utføre et slikt biltyveri, fra snaut 3000 kroner.

Når man først har utstyret, er det like enkelt som i videoen over å stjele en bil. En person står ved husdøra med en forsterker som gjør at bilnøklenes signaler når lengre. En annen person åpner og starter bilen med en mottaker, som bilen tror er nøkkelen.

LØSNING: Benjamin Strandquist i Bilimportørenes landsforening har et enkelt triks for å unngå at bilen blir stjålet. Foto: NRK

Heldigvis finnes det en enkel løsning for å gjøre bilen vanskeligere å stjele, ifølge Bilimportørenes landsforening (BIL).

– Hvis man oppbevarer nøklene et stykke fra inngangsdør og vinduer, vil ikke biltyvenes utstyr kunne fange opp signalet fra nøkkelen utenfor huset, sier BILs kommunikasjonsrådgiver Benjamin Strandquist.

Den frekke metoden har skapt hodebry for forsikringsselskapene, og kan kaste mistanke på bileieren selv.

– Historisk sett har det vært slik at om bilen er stjålet med original nøkkel, så vil man undersøke om bileieren selv har stjålet bilen, sier Berge.