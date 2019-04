Halvparten av russen mener det var for mye alkohol i russetiden

Russetiden er to uker unna og tusenvis av russ forbereder seg til årets feiring.

– Man kan føle seg utestengt ved å ikke drikke alkohol, eller bli en «party pooper» (en som ødelegger eller ikke deltar i en aktivitet), som man kaller det, sier Hanne Gjertsen.

Denne våren er Hanne er rødruss ved Sandvika videregående skole, sammen med venninnene Emma Lunde og Hevylla Sousa. De er sammen på russebussen «The Enigma Code 2019».

Russevenninne Hanne Gjertsen, Hevylla Sousa og Emma Lunde er glade for at de ikke opplever drikkepress. Foto: Terje Haugnes / NRK

Organisasjonen Av-og-til jobber for mer alkovett og gjennomførte en undersøkelse blant fjorårets russekull. Den viste at rundt halvparten mente at alkohol preget russetida for mye.

Nå tror Av-og-til at tallene fra russeundersøkelsen kan bety at mange russ har nå en annen holdning til alkohol enn tidligere.

– Lenge har det vært foreldre som er bekymret og naboer som er irritert over støy. Nå sier også russen at alkoholen er for dominerende, noe som de ønsker å gjøre noe med, sier generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud.

Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i organisasjonen Av- og til, tror undersøkelsen viser at mange russ har en annen holdning til alkohol nå. Foto: Terje Haugnes / NRK

Drikkepress

Hun har god tro på årets russekull kan bidra til endring, for å sikre at ungdommer får gode russeminner.

– De er skoleflinke, de er samfunnsengasjerte, og jeg tenker at dette russekullet kan gjøre noe med det, sier Eriksrud.

I undersøkelsen svarte en av tre at de opplevde drikkepress, mens de fleste ikke hadde den erfaringen.

Russevenninnene Hanne og venninnene forteller at de ikke opplever drikkepress i sitt russemiljø.

– Selv om jeg var den eneste som ikke drakk på slippfesten, så følte jeg ikke noe drikkepress, og alle aksepterte det. Jeg hadde det like morsomt som alle andre, sier Hanne Gjertsen.

Hevylla Sousa, som er russ ved Eikeli videregående skole, merket ikke at venninnen ikke drakk alkohol.

– Jeg la ikke merke til at Hanne ikke drakk engang, sier hun.

Hun legger til at dersom man opplever drikkepress i et miljø, anbefaler hun og heller velge seg noen andre å henge med.

– Om du opplever drikkepress anbefaler jeg at du bare går vekk fra det miljøet, det finnes faktisk mennesker som tar vare på det uansett om du drikker eller ikke, avslutter Hevylla Sousa.

Undersøkelsen

Det kom inn svar fra 317 av dem som var russ i fjor på undersøkelsen, 130 gutter og 187 jenter. Organisasjonen Av-og-til fant følgende:

Hver sjette russejente sier hun har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Halvparten av fjorårets russ mener alkohol preget russetida for mye.

av fjorårets russ mener alkohol preget russetida for mye. Over halvparten av fjorårets russ mente at alkoholbruk i russetida ikke gikk utover skoleresultatene. Mens nesten hver fjerde russ trodde alkohol bidro til dårligere resultater.

35 prosent av fjorårets russ sier de opplevde drikkepress i russetida

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Av-og-til.

