Guri Melby: – Vi er blitt dømt nord og ned

Flere enn 84 gir flertall

Venstre har kjempet seg opp fra 2,5 prosent på partimålingene i januar, til 4,9 prosent på NRKs siste supermåling i september. Målingen varslet en knepen seier for rødgrønn side.

På det norske teateret samlet feststemte venstrepolitikere seg til det som skulle bli en festkveld. Det har vært en eim av spenning og forventning i luften. Abid Raja tullet og lo med ungdomspolitikerne og var svært spent på hvordan kvelden skulle ende.

Og det med god grunn. Kampen om et valgresultat over 4 prosent har vært tøff for partiet.

Valgdirektoratets prognoser viste først at Venstre får en oppslutning på under 4 prosent av stemmene. Drøyt to timer senere, står partiet oppført med over 4 prosent.

Det er knyttet stor usikkerhet til resultatene til Venstre, ifølge Valgdirektoratets prognoser. Tallene endrer seg fortløpende.

– Vi har hele tiden hatt troen

Til lyden av Queens låt «Don't stopp me now», til konfettiregn og trampeklapp, kom partileder Guri Melby dansende inn på Det norske teateret i Oslo.

– Om vi skrur tiden tilbake til januar, hvem hadde da trodd det skulle være konfetti på Venstres valgvake?, spurte Melby et jublende Venstre-publikum.

– Vi har hele tiden trodd det, selv om nesten ingen andre har hatt troen. Vi har vært spådd nord og ned. Vi har vært nederlagsdømt, men de siste månedene og ukene har vi krøpet sakte, men sikkert oppover målingene, sa Melby.

Guri Melby var tydelig på at hun anser årets stortingsvalg som en suksess. Foto: Eivind Molde / NRK

Partilederen la til at kvelden ennå ikke er over, og at alle stemmene ikke er telt opp, men at hun føler seg relativt trygg på at Venstre kommer over sperregrensen. Det blir tredje år på rad for partiet.

– Og når det er tre ganger på rad, da er det ikke tilfeldigheter lenger – da er det tradisjon, sa Melby.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi er fornøyde om vi klarer sperregrensen, og det ser det ut som vi gjør, fastslo hun.

Tar ikke sorgene på forskudd

Abid Raja sa til NRK like etter klokken 21 han ikke ønsket å ta sorgene på forskudd, men at han trodde partiet havner over sperregrensen innen kvelden er omme.

– På bare en halvtime gikk vi fra 3,5 til 3,8 prosents oppslutning på NRK sine prognoser. Jeg tipper vi er over sperregrensen i løpet av en halvtime, fordi vi trengs i norsk politikk, uttalte en optimistisk nestleder.

Om prognosen fortsetter i samme retning som den har gjort siden klokken 21, vil nestlederen for partiet få rett.

Abid Raja tok ikke sorgene på forskudd under Venstres valgvake på Det norske teateret. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Før årets valg har rekordmange nordmenn avlagt forhåndsstemmer. Allerede en uke før stemmelokalene stengte, var forrige rekord tangert.

Hele 1.648.817 personer forhåndsstemte ved årets valg. Det er over 40 prosent av de stemmeberettigede.

Slik ser prognosene ut for partiene på vippen:

Kampen om sperregrensa Dersom partiene får minst 4 % av stemmene nasjonalt, kan de få flere stortingsrepresentanter.

Kampen om sperregrensen

Forrige uke gjorde Venstre det historisk godt på skolevalget, hvor de fikk 10,7 prosent av stemmene.

Leder for Unge Venstre, Sondre Hansmark, var positiv, men turte ikke håpe på like gode resultater for partiet i kveld.

Leder for Unge Venstre, Sondre Hansmark, sier han mener partiet har hatt en god valgkamp. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi er smertelig klar over hva det betyr å havne under sperregrensen, så folk er nok nervøse for det. Samtidig har vi gjort det veldig godt under valgkampen, sa Hansmark, som mener partiet har vært flinkere til å være tydelig på hvilke saker som er viktigst for dem.

De var sist under sperregrensen i 2009, da de gikk 3,9 prosent av stemmene. Partiet har fått mindre enn 4 prosent oppslutning ved seks av 10 valg de siste 40 årene.

Kampen om sperregrensen er viktig for småpartiene. Havner Venstre over den magiske grensen, får de flere mandater på Stortinget.

Ved forrige valg fikk Venstre 4,4 prosent av stemmene, og har de siste årene hatt åtte plasser på Stortinget.

I 2013 fikk de 5,2 prosents oppslutning. De var sist under sperrerensen i 2009, da de fikk 3,9 prosent av stemmene.