Gulla (18) er en av få som kom inn på nytt prestisjestudium

Når NRK møter Gulla Serville Torvund er hun svært glad for å ha kommet inn på UiOs nye Honours-program i realfag, hvor snittet for førstegangsvitnemål er det høyeste i landet (61,1 poeng).

Programmet har kun ti plasser for realfagsretningen, og tilsvarende antall for humanioraretningen.

– Det er drømmestudiet, sier Gulla Serville Torvund.

Hun trekker frem nettopp tverrfagligheten som en viktig årsak til at dette ble studiet hun landet på.

– I likhet med mange andre er jeg både glad i samfunnsfag og realfag. Og da var dette en mulighet jeg bare måtte gripe.

Samfunnet trenger tverrfaglighet

– Vi har nå laget et helt nytt program for en spesiell gruppe studenter, og vi ser nå at det har blitt et av landets aller mest populære første gang vi tilbyr det, sier prorektor med ansvar for utdanning og læringsmiljø ved UiO, Gro Bjørnerud Mo, NRK.

Hun forteller at det er et studium for studenter som er spesielt motiverte og ambisiøse.

Bjørnerud Mo forteller at universitetet har vedtatt at de neste år skal ta imot studenter på et tverrfaglig program i skjæringspunktet mellom filosofi, samfunnsøkonomi og statsvitenskap. Foto: UiO

Hun fremhever også det tverrfaglige aspektet.

– Det første kullet skal fokusere på kunstig intelligens, og den tverrfaglige oppbyggingen gjør at man kan studere samspillet mellom det menneskelige, samfunnsmessige og det teknologiske, forteller hun til NRK.

Tar flere studiepoeng

Istedenfor de sedvanlige 180 studiepoengene som inngår i en bachelorgrad vil det i denne bachelorgraden være 210 studiepoeng studentene må ta på tre år.

Av disse utgjør Honours-emner, som for dette kullet vil være kunstig intelligens, 30 studiepoeng.

I første omgang har universitetet kun tatt inn 20 studenter.

– Når vi lager et så lite program kan vi prøve ut en del arbeidsformer. Vi prøver å skape et lite laboratorium for å gjøre oss noen gode erfaringer.

Prorektoren forteller at det er første gang i Norge at man tilbyr et tverrfaglig studium mellom humanistiske og matematisk-naturvitenskapelige fag.

– Vi lever i et samfunn som trenger at folk arbeider på tvers av klassiske skillelinjer, og da må vi også lage utdanninger som beveger seg på tvers, sier Mo.

Prorektoren forteller at de har hentet mye inspirasjon fra Nederland under utviklingen av dette programmet, der de har tilbudt slike programmer siden 90-tallet.

Opptakstallene for Samordna opptak 2019 Ekspandér faktaboks Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om studieplass i årets Samordna opptak (SO). Det er dermed sendt ut 1042 flere studietilbud enn i fjorårets opptak.

I alt søkte 137 277 personer om opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april i år. Av disse er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.

82 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.

Tallet på kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om studieplass har gått ned hele 18,6 prosent fra i fjor. Denne gruppen utgjør 21 699 søkere mot 26 657 i fjor.

Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. Disse legges ut fortløpende på sidene til Samordna opptak.

Andelen menn som får tilbud om studieplass på grunnskolelærerutdanningene har gått noe ned fra 2018-2019: Fra 22,8 til 19,8 prosent på Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, og fra 39,8 til 38,4 prosent på Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Lektorutdanningen har en økning fra 40 til 41,4 prosent. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Vil forske

– Hva håper du å få ut av studiet?

– Jeg håper på å komme inn i et forskningsmiljø, og få en kickstart på en forskningskarriere, forteller Gulla Serville Torvund.

– Å kunne jobbe mot et viktig mål allerede nå. Dette studiet innebærer å fokusere på et samfunnsaktuelt tema. Og da får man det bygget inn i grunnutdanningen. Å ta kunnskapen og bruke det til noe viktig allerede nå.

Men før hun får ta fatt på studiene venter ett år i kongens klær.

– Jeg skal inn til førstegangstjeneste i april så da skal jeg søke om å utsette studiet i to år. Og jeg håper veldig det overlever i de to årene, for jeg har kjempelyst til å gå på det.