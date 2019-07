Studieopptaket 2019 er klart: Rekordmange skal bli lærere og sykepleiere

I helgen fikk de som har søkt studieplass til høsten svar på hvilken skole og studieretning de har kommet inn på. I dag ble oversikten med de mest og minst populære studiene lagt frem.

Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om en studieplass, det er over 1000 flere enn i fjor, og ny rekord.

Aldri før har det vært flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter, og aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass.

Oversikten viser blant annet at det er hele 32,6 prosent flere søkere enn i fjor som har fått tilbud om plass på lærerutdanningen.

– Det har aldri vært flere kvalifiserte førstevalgssøkere til lærerutdanninger enn det er nå, sier seksjonsleder i Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT), Geir Sverre Andersen.

Opptakstallene for Samordna opptak 2019 Ekspandér faktaboks Totalt har 99 319 søkere fått tilbud om studieplass i årets Samordna opptak (SO). Det er dermed sendt ut 1042 flere studietilbud enn i fjorårets opptak.

I alt søkte 137 277 personer om opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15. april i år. Av disse er over 121 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.

82 prosent av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg.

Tallet på kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om studieplass har gått ned hele 18,6 prosent fra i fjor. Denne gruppen utgjør 21 699 søkere mot 26 657 i fjor.

Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser. Disse legges ut fortløpende på sidene til Samordna opptak.

Andelen menn som får tilbud om studieplass på grunnskolelærerutdanningene har gått noe ned fra 2018-2019: Fra 22,8 til 19,8 prosent på Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, og fra 39,8 til 38,4 prosent på Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Lektorutdanningen har en økning fra 40 til 41,4 prosent. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Flere vil studere helsefag

Også helsefag har en oppsving i år: Det er både flere søkere og flere plasser.

Opptakskravene til sykepleierutdanningen er skjerpet siden i fjor, og nedgangen i antall søkere var derfor ventet.

Til tross for dette er det i år rekordmange som har fått tilbud om plass på sykepleierutdanningen. 7.255 søkere har fått tilbud om studieplass, det er en økning på 3,7 prosent fra i fjor. Det henger sammen med at det i år er planlagt 225 flere studieplasser på sykepleierstudiet.

Færre velger realfag og teknologi

Færre vil studere realfag, sammenlignet med i fjor. Studiet hadde færre kvalifiserte søkere, og andelen som fikk tilbud om en studieplass har gått ned med 6,6 prosent.

– Realfag går ned fra i fjor, men det har stort sett vært en økning de siste ti årene. Det er noe å holde øye med, sier Geir Sverre Andersen i UNIT.

Samlet sett går teknologiske utdanninger noe ned, med 4,4 prosent færre studieplasstilbud enn i fjor.

Samtidig er Informasjonsteknologi (IKT) det studieområdet som øker mest, og kvinneandelen fortsetter å stige. Det er en økning i antall tilbud innen IKT-fag på 9,3 prosent sammenlignet med i 2018. Kvinneandelen har økt fra 26,8 prosent til 28,8 prosent.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø før presentasjonen av opptakstallene for høyere utdanning på OsloMet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Færre søkte høyere utdanning

Til tross færre søkere enn i fjor er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fornøyd med årets søkertall.

– Vi har stort behov for personer med høyere utdanning i Norge, og jeg er glad for at vi kan tilby enda flere enn før studieplass, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Til høsten søkte 138.732 personer om studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Det er 3272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 prosent.

Fredag 19. juli ble listen over de rundt 300 ledige studieplassene publisert, og det er fortsatt mulig å søke på disse.