Gaza-demonstrasjoner flere steder i Norge og Europa

En stor folkemengde har samlet seg i Oslo sentrum, for å marsjere fra operahuset til Nobels Fredssenter.

– Vi marsjerer i Oslo, Bergen, Tønsberg og Tromsø, men det skal også være demonstrasjoner i Stockholm, Helsinki, København, New York og flere internasjonale byer, står det i en pressemelding.

– Det er en internasjonal aksjon mot folkemord og for fred, utdyper talsperson Rami Samandar til NRK.

Flere av de som går foran i toget, bærer små hvite bylter. Byltene skal symbolisere barna som har mistet livet i Gaza siden 7. oktober.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Barn i Gaza har rett til å leve, roper demonstrantene.

Flere bærer også det palestinske flagget og såkalte palestinaskjerf.

– Solidariteten er sterk

Lege og medlem av Palestinakomiteen Mads Gilbert skal holde en appell ved Nobels Fredssenter søndag ettermiddag.

– Solidariteten med Gaza, Vestbredden og det palestinske folk er sterk og økende i Norge, sier Gilbert til NRK.

Politiet anslår at rundt 5000 mennesker har samlet seg i Oslo sentrum søndag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Siden 7. oktober er 22.835 palestinere drept og 58.416 skadd i Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter. Det siste døgnet er 113 drept og 250 skadd.

Politiet: Anslår rundt 5000 mennesker

Oslo-politiet er til stede med flere patruljer for å passe på sikkerheten rundt demonstrasjonen.

– Vår oppgave er å sørge for at markeringen går stille og rolig for seg uten uønskede hendelser, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til NRK.

Mads Gilbert holder appell i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det er ved 15-tiden ikke meldt om uønskede hendelser knyttet til demonstrasjonen, sier Østerhaug.

Politi på stedet sier til NRK at de anslår at rundt 5000 mennesker deltar på demonstrasjonen.

– Vi vil monitorere og følge situasjonen fortløpende og være til stede og synlige i området, sier operasjonslederen.