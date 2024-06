– Det verste er ikke hva de fikk med seg, men utryggheten du sitter igjen med etterpå, forteller Ann-Britt Rognes til NRK.

– Det skal jo ikke være sånn at du må ha kameraer rundt alle hushjørner bare for å kunne reise bort, forteller Rognes, som sier hun er forbannet etter å ha blitt frastjålet en elbillader og bilbatteri.

Tett på husveggen

Fra veien utenfor eiendommen på Tåsen i Oslo, er det cirka 10 meter inn til husveggen, hvor elbilladeren og bilbatteriet lå nede i en lukket pappeske.

Likevel klarte uvedkommende for en uke siden å få med seg begge deler.

– Det er ganske ekkelt. De må ha lett ganske bra for å finne det eneste av verdi jeg har hatt stående ute, sier hun.

I boksen ved veggen lå både billaderen og bilbatteriet. Foto: Amund Rotbakken-Gundersen

– Vesentlig flere tyverier fra bolig

I Politidirektoratets rapport «Straffesaksbehandlingen i politiet 2023» slår politiet fast at det har vært en markant økning i tyverier.

– Samlet sett har det anmeldt vesentlig flere tyverier fra boliger, fritidsboliger, garasjer og boder, skriver de i rapporten.

Til sammen ble det i 2023 anmeldt 16.100 slike lovbrudd over hele landet.

Dette utgjør en økning på 21 prosent målt opp mot 2022 og de fire årene før.

Tallet er også betydelig høyere enn året 2019, ett år før pandemien inntok landet og antall anmeldelser gikk ned.

Grafen viser statistikk for forskjellige typer vinningslovbrudd fra 2019 til 2023. Her ser man at tyveri fra bolig, bod og garasje er på vei opp etter en nedgang under pandemien. Foto: Straffesakregisteret

Økende trend

Også forsikringsselskapene NRK har kontaktet melder om en negativ trend.

Ifølge Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, har antall innbrudd de får innmeldt i private boliger økt massivt siden årene med pandemi.

Gjensidiges statistikk viser at antall innbrudd økte med 70 prosent fra 2021 til 2023.

Gjennomsnittsutbetalingen i disse sakene var 40 000 kroner.

Rysstad legger vekt på at pandemien var en spesiell periode med uvanlige lave innbruddstall. Ifølge han noe grunnet stengte grenser.

Men også i forhold til årene før koronaen inntok landet ser både Gjensidige og Tryg forsikring at stadig flere får uønsket besøk tett på husveggen.

– Etter en lengre tid med nedgang i antall innbruddssaker, ser vi nå at pilen er på vei opp igjen. Og det er en pil som er på vei opp på flere områder, sier Rysstad.

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad. Foto: Mats Stordal / NRK

Pressesjef i Tryg forsikring, Ole Irgens, melder at de ser den samme trenden og spår at det vil bli begått mer enn 40 000 innbrudd i private boliger i år.

– Det er en veldig beklagelig rekord. Vi har ikke hatt så mange innbrudd i privathjem på nesten 25 år, sier han.

Han ser en økning på ti prosent i antall innbrudd i årets første kvartal, sammenlignet med fjorårets.

Profesjonelle tyver

Ifølge Irgens så blir en del av innbruddene begått av bander som åpenbart er profesjonelle.

– Det har blitt stadig flere boliginnbrudd. Disse er ofte bander som spaner i området og peker seg ut attraktive boliger å gjøre innbrudd i, før de slår til. Tyvene er på jakt etter verdifulle gjenstander som er enkle å omsette, så de ser etter hus som har tegn på at her er det ting å stjele.

For å minske sjansen for innbrudd anbefaler Ole Irgens å tenke som en tyv og gjør boligen din minst mulig attraktiv for tyver. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Dyre utemøbler, griller, og garasjer med velfylt innhold er typiske ting som vil fange oppmerksomheten til en tyv. Lett omsettelige verdigjenstander kan være små elektroniske artikler, smykker, merkeklær, og særlig sykler og elsykler er attraktive mål.

Disse tyvene har flere metoder for å fastslå om folk er hjemme eller ikke.

– Vi vet at de ofte legger gjenstander på trappen ved inngangsdørene, for eksempel småstein, eller en teipbit på døra for å se om det blir fjernet. Hvis det ikke blir fjernet så er det klar bane for å bryte seg inn.

Hvordan gardere seg

Ole Irgens og Gjensidige ser at de boligene som ikke opplever innbrudd er de som er utstyrt med alarm, og med kamera.

– Hvis man tenker som en tyv så er du på jakt etter best mulig arbeidsforhold når du skal ta deg inn, og en alarm som hyler og skriker, og et kamera som tar opp alt du gjør, det er ikke der tyven har lyst til å være på jobb, for å si det sånn, sier Irgens.

Selv om Ann-Britt Rognes tilsynelatende har gjort alt riktig, med boligalarm og merking av denne på inngangsporten fikk hun besøk.

Det var først da hun skulle lade bilen hun fant ut at tingene var borte.

Inngangsporten til Ann-Britt er tydelig merket med alarmovervåking. Foto: Amund Rotbakken-Gundersen

– Nå fikk de ikke med seg store verdiene herfra. Bare noen tusenlapper. Det er likevel trist og litt skummelt å vite at noen lusker rundt her på kvelds- og nattetid, forteller hun etter hendelsen.

Både Ole Irgens og Bjarne Aani Rysstad anbefaler å alliere seg med naboer.

– Vær litt på vakt selv hvis for eksempel naboen er vekke. Skjer det noe i huset mens de er borte så kan det hende at det er et innbrudd på gang. Vær grei, ring politiet heller én gang for mye enn én gang for lite, og vær litt nabovakt slik at vi kan hjelpe hverandre med å unngå disse innbruddene, anbefaler Irgens.