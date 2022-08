Garden sparker 30 soldater etter narkotikabruk

– Etter en privat fest, under permisjon utenfor tjeneste tidligere i sommer, ble Forsvaret tipset om bruk av ulovlige rusmidler blant vernepliktige. Fem vernepliktige fra Hans Majestet Kongens Garde innrømmet forholdet, skriver Brage Steinson Wiik-Hansen, talsperson i Hæren, i en e-post til NRK

Pressekontakt i Hæren, Brage Steinson Wiik-Hansen. Foto: Forsvaret

I kjølvannet av denne saken har ytterligere 25 vernepliktige fra avdelingen stått frem og innrømmet bruk av ulovlige rusmidler under permisjoner i tiden etter at de begynte sin verneplikt, bekrefter talspersonen.

Opererer tunge våpen

En i Garden som NRK har snakket med uttrykker bekymring for at soldater bruker narkotika.

– Jeg vil ikke at den som opererer et tungt våpen ved siden av meg skal ha vært ruset, uttaler han. Det er en av sakene jeg brenner for, sier han.

Han mener «saken er alarmerende».

– Jeg tror dette gjenspeiler narkotikabruken ellers i samfunnet, og at vi her bare ser toppen av isfjellet, sier han.

Kongelig vakthold

Hans Majestets Kongens Garde består av en stab og seks kompanier. Det mest kjente er 3. gardekompani, som har en drilltropp og en musikktropp. Avdelingen i Hæren utgjør livgarden for kongen og kongehuset. Den står blant annet for døgnkontinuerlig vakthold ved Slottet.

17. mai-feiring utenfor Slottet med Kongens Garde oppstilt. Foto: Lise Åserud / NTB

De 30 vernepliktige soldatene vil nå bli dimittert. Det betyr at de er sparket ut av Forsvaret.

– Alt personell i Forsvaret har varslingsplikt dersom de oppdager eller får kjennskap til omgang med ulovlige rusmidler blant ansatte eller vernepliktige, og plikter å varsle dette videre, sier Steinson Wiik-Hansen.

Han opplyser at rusforebyggende arbeid i Forsvaret gjennomføres for å ivareta den enkeltes helse, arbeidsmiljø, tjeneste og sikkerhet for å opprettholde operativ evne.

Dette arkivbilde fra innrykk på Sessvollmoen viser hvprdan soldater blir undersøkt av narkotikahund ved innrykk. Foto: Forsvaret

Eirik Sjøhelle Eiksund er landstillitsvalgt for Forsvaret. Han sier til NRK at det har vært indikasjoner på en episode med gardister som ville kunne få konsekvenser.

De landstillitsvalgte støtter Forsvarets nulltoleranse for rus, sier Sjøhelle Eiksund. Foto: Forsvaret

– Vi står fullt inne for Forsvarets nulltoleranse for rusmisbruk. Samtidig er tillitsvalgtordningen opptatt av at dimitterte soldater blir ivaretatt av fagpersonell på bakgrunn av narkotika- og dopingproblematikk, sier han.