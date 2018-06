Går til sak mot staten – krev Spinraza også til vaksne

Beslutningsforum for nye metodar valde tidlegare i år å gi Spinraza til born. Dei gjorde det då klart at det ikkje var nok dokumentasjon på at medisinen hadde effekt også for vaksne.

Pasient- og pårørandegruppa SMA Norge meiner at ei fersk undersøking frå Stanford- universitetet i USA viser at medisinen Spinraza også har effekt på vaksne pasientar, og dei krev at Beslutningsforum behandlar saka på nytt.

Stansa saka i dag

Geir Lippestad skal føre saka for SMA Norge. Foto: Olav Juven / NRK

Beslutningsforum har valt å sende saka vidare til Bestillerforum, som i dag stansa saka.

I ei pressemelding frå SMA Noreg heiter det at dei ikkje ser noko anna løysing enn å ta saka til domstolane, sidan prosessen er stansa hos Bestillerforum.

Interesseorganisasjonen peikar på at Bestillerforum har stansa saka før ho er realitetsvurdert av Beslutningsforum for nye metodar. SMA Noreg har engasjert advokatpartiet Lippestad for å ta saka vidare.

Medlemene i Bestillerforum er fei fire fagdirektørane frå dei regionale helseføretaka og to representantar for Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet, Statens strålevern og Legemiddelinnkjøpssenteret har observatørar i forumet.

Dyr medisin

Spinraza er ein av dei dyraste medisinane i verda . Det var stor glede blant dei som var ramma då medisinen vart godkjend for bruk her i landet, men mange vart skuffa då det viste seg at det berre skulle gjelde for pasientar under 18 år .

I ei fråsegn frå advokatfirmaet Lippestad heiter det at gjeldande helselovgiving gir rett til forsvarleg og naudsynt helsekjøp, lik tilgang til helsetenester og individuell vurdering.

– Avgjerda til Bestillerforum om å berre å tilby Spinraza til ei bestemt aldersgruppe og ikkje ei anna, samt å ikkje ta avgjerda etter ei individuell vurdering av tilstanden til kvar enkelt pasient, verkar å vere i strid med lova, heiter det vidare.