– Det har vært en lang prosess med mange kreative forslag, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NRK.

FORNØYD: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener «statsforvalter» er en tittel som vil stå seg for ettertiden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen fikk inn over femti navneforslag etter at det ble kjent at tittelen «fylkesmann» skulle endres for nyttår. Bakgrunnen for navneendringen er at regjeringen ønsker at alle titler i staten skal være kjønnsnøytrale.

Fylkesmann er som kjent ikke det.

– Jeg fikk et forslag forrige uke på «statens klagemur», forteller Astrup.

Dette forslaget måtte, som mange andre, gi tapt for «statsforvalter» i dag.

Mener «statsforvalter» er mer forklarende

Astrup mener «statsforvalter» oppfyller ikke bare ett, men to viktige kriterier.

– Det som har vært viktig for oss er at det er et kjønnsnøytralt navn, og at det favner fylkesmannens....eller statsforvalterens oppgave på en god måte, sier kommunalministeren.

Et annet problem med tittelen «fylkesmann», foruten kjønnsdimensjonen, er ifølge Astrup at mange oppfatter embetet som en del av fylkeskommunen. Det er det slettes ikke - fylkesmannen er statens mann eller kvinne på stedet.

– Jeg tror det er få som egentlig ser hva som ligger i ordet «fylkesmann», så det var en embedsbestemmelse som sa veldig lite om hva vedkommende faktisk gjorde, sier Astrup.