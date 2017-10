Full vinterstemning i fjellet

– Vinteren er ikke her ennå, men den kommer snikende sakte, men sikkert, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes til NRK.

Hun forteller at et lavtrykk som ligger over området sender snøbyger over Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, og bygene drar seg inn i fjellområdene mot Hedmark og Oppland.

Sjekk været på Yr

– Det kommer til å fortsette til i kveld, men vil gradvis avta, sier hun.

Meteorolog Eldbjørg Moxnes Foto: Meteorologisk institutt

Snøen har falt ned til omtrent 700 meter. Blant annet har Røros fått en del snø det siste døgnet.

– Men snøen kommer nok ikke til å legge seg på de høydene. På 1000 meter og oppover kan snøen derimot legge seg, sier Moxnes.

Stor variasjon i været

Ole Erik Bjørnstadhaugen er reiselivssjef i Nasjonalparkriket, som dekker et stort og variert område i og rundt Gudbrandsdalen.

– Det er ikke uvanlig at det er snø her nå, sier han.

Men at snøen blir liggende er mer uvanlig. I et område med så mangfoldig terreng kan man møte flere årstider på kort tid.

– Nå er jeg i Skjåk, som er på andre siden av Dovrefjell, og her er det knallsol og bar bakke. Men vi ser faktisk ganske mye snø på fjelltoppene, sier reiselivssjefen.

Han sier at han også har hørt rykter om snø på Dombås.

– Det er stor variasjon i områdene her. Vi har områder som er svært snørike, slik som Bjorli, og så er det noen steder der det nesten ikke legger seg snø i det hele tatt.

Vinterdekk eller ikke?

På et hyttefelt ovenfor Oppdal har en snømann våknet til liv. Foto: Kristin Granbo / NRK

Slike variasjoner kan by på utfordringer for bilister som skal gjennom fylket.

– Å kjøre bil i området på denne tiden av året kan være glatt eller så kan det være bart. Snøen er kanskje det minste problemet, men isen kommer like brått på hvert år, sier Bjørnstadhaugen.

Magnus Storrø fra Veitrafikksentralen forteller at det er ingen tvil om at man trenger vinterdekk på enkelte strekninger nå.

– Skal man fra Oppdal til Dombås eller fra Stølen til Røros er det vinterdekkføre. Skal du kjøre der, må du legge om, sier han til NRK.

Han forteller at den mest problematiske strekningen i regionen nå er E6 fra Støren i retning Dombås.

– Der har vi et ganske kraftig snøfall som har lagt seg.