Frykter gjenåpningen går ut over unges helse: – Går åpenbart litt for fort i svingene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå signaliserer regjeringen altfor mange lettelser samtidig, sier Knut Eldjarn, tidligere president i Legeforeningen.

Han er én av 11 fagpersoner som i et debattinnlegg i Dagbladet torsdag gikk ut mot regjeringens gjenåpningsplaner for Norge.

«Farlig og uansvarlig helsepolitikk» er ordene de bruker for å beskrive regjeringens planer om å gjenåpne samfunnet i september.

Knut Eldjarn, tidligere president i Legeforeningen, mener regjeringen har for mye hastverk med å gjenåpne landet. Foto: NRK

– Vi ser at smitten stiger kraftig, vi vet at skolene skal åpnes og studenter skal slippe å holde en meters avstand, og vi vet at befolkningen allerede har sluttet å følge mange smitteverntiltak. Da er det galt av regjeringen å signalisere at man kan senke skuldrene ytterligere, mener Eldjarn.

Frykter for barn og unge

– Det går åpenbart litt for fort i svingene. Regjeringen og de folkevalgte har tatt et stort ansvar og gjort en god jobb gjennom pandemien så langt. Men selv om en stor del av den voksne befolkningen nå er vaksinert, så er ikke pandemien over, sier Eldjarn.

Fredag ble trinn fire i gjenåpningen utsatt nok en gang.

Trinnet innebærer blant annet at langt flere kan samles på offentlige og private arrangementer.

Nå sikter myndighetene seg inn på datoen 5. september, da FHI tror alle voksne vil ha fått tilbud om vaksine.

Likevel er Eldjarn bekymret, og det spesielt for én aldersgruppe.

– Det er en million ute i samfunnet som ikke har fått tilbudet om vaksine, de under 18 år. Og vi vet fra USA at også barn kan bli alvorlig syke. Av 4.3 millioner barn som er registrert smittet der vet vi at mange titusener har ligget på sykehus med alvorlig sykdom, og at over 520 dødsfall er registrert hos barn.

– Jeg tror ikke befolkningen aksepterer denne type dødsfall hos barn og unge som kan forebygges, sier Eldjarn.

Han mener regjeringen burde beholde tiltak og begrensninger i noen uker til. Og kommer det én til ekstraleveranse med vaksiner som den Norge fikk fra polen fredag, mener Eldjarn mye er løst.

– Da kan vi tilby vaksiner til alle ned til 12 år, som er den gruppen som også har størst risiko for å få alvorlig sykdom. Vi burde kunne vente på det, det er snakk om få uker.

– Men om vi kunne skyve på åpningen, så det er data og ikke datoer som bestemmer, selv om det snart er stortingsvalg.

– Mener du dette er politisk?

– Det er i hvert fall et tidspunkt hvor regjeringen har for mye hastverk, så det kan være en av grunnene. Jeg er redd for at regjeringens ettermæle kan bli dårlig som følger av dette. Det er ikke viktig å være så rask i svingene i slutten på en pandemi, nå må vi tenke oss om, sier Eldjarn.

– Vi tar ikke en sjanse

Statsminister Erna Solberg er uenig i kritikken av regjeringens gjenåpningsplaner.

Statsminister Erna Solberg sier de har fulgt faglige råd for når det er trygt å gjenåpne samfunnet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi tar ikke en sjanse. Det er faglige råd vi har fått om når vi helsemessig bør kunne åpne Norge til en mer normal hverdag. Vi har ventet med trinn fire, og det gjør vi fortsatt, fordi vi skal ha flere som er vaksinert og beskyttet.

Solberg sier Norge på et tidspunkt må tilbake til normalen, og at vi da må kunne leve med noe koronasmitte og sykdom i landet.

– Akkurat som vi lever med influensa og andre sykdommer, så vi blir ikke kvitt covid-19. Men det som er viktig er at vi forhindrer overbelastning i helsevesenet og at mange blir alvorlig syke ved at mange blir vaksinerte.

– Men vi vil altså oppleve at noen blir syke og kanskje at noen dør. Vi klarer ikke null sykdom i Norge og vi må være innstilt på dette framover.

Statsministeren mener det ikke er et sjansespill å gjenåpne til tross for at mange unge ikke er vaksinerte og beskyttet mot koronaviruset.

– Vi har allerede begynt å vaksinere de mellom 12 og 18 år som har underliggende sykdommer og et svakt immunforsvar. Vi får et faglig råd snart om steget videre, og nå som vi har fått flere vaksiner går også det raskere.

Støtte og motbør

Gjenåpningsplanene til regjeringa har møtt både støtte og skepsis blant flere fagfolk.

Onsdag sa immunolog Anne Spurkland at 300.000 barn kunne bli koronasmittet.

– Det betyr at hundre barn vil komme på sykehus med alvorlig betennelsessykdom, sa Spurkland til NRK.

Det fikk Ketil Størdal til å reagere. Professoren i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo har studert norske data så langt i pandemien.

– Tallet 300.000 baserer seg på at alle mellom 12 og 17 år blir smittet. Det er ikke sånn en pandemi vil bre seg i Norge, verken fra erfaringer i land som har hatt massiv smitte eller verstefallscenariene til FHI, sa Størdal til NRK.