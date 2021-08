Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Immunolog Anne Spurkland etterlyser en dato for når norske barn vil bli tilbudt koronavaksine.

Hun mener det er en underdrivelse at barn ikke blir påvirket av korona, og frykter at flere barn vil bli innlagt på sykehus.

– La oss si 300.000 norske barn blir smittet. Forekomsten av en alvorlig betennelsestilstand er én per 3000. Det betyr at hundre barn vil komme på sykehus med alvorlig betennelsessykdom, sa Spurkland til NRK onsdag.

Denne uttalelsen fikk Ketil Størdal til å steile. Han er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo, og har sammen med barneleger og forskere ved FHI og Oslo universitetssykehus studert norske data så langt i pandemien.

– Tallet 300.000 baserer seg på at alle blir smittet. Det er ikke sånn en pandemi vil bre seg i Norge, verken fra erfaringer i land som har hatt massiv smitte eller verstefallscenariene til FHI, sier Størdal til NRK.

Enten vaksine eller koronasykdom

ADVARER: Immunolog Anne Spurkland mener er problematisk at barn må møte et gjenåpnet samfunn uten koronavaksine. Foto: Truls Antonsen / NRK

Spurkland viste til Bent Høie, som sa at de som ikke tar vaksinen, etter hvert vil bli smittet med viruset. Størdal mener dette ikke vil skje med det første.

– Kanskje alle kan bli smittet i løpet av barne- og ungdomsårene. Men da vil vi ha langt mer tid til å vurdere vaksiner og ta en helhetlig vurdering. Jeg synes ikke vi skal få panikk i den situasjonen vi er nå. Vi har god vaksinasjonsdekning blant voksne, det kommer også til nytte blant barn og ungdom.

– Synes du hun skaper unødig uro?

– Ja, det synes jeg. Jeg synes det overdramatiseres ganske kraftig.

0,4 prosent på sykehus

Størdal viser til norske funn i egen forskningsartikkel.

Per i dag har over 29.000 barn og unge under 18 år testet positivt.

99,6 prosent av disse har ikke vært innlagt på sykehus.

Aldersgruppa 12–15 år har lavest risiko for å bli lagt inn når de er smittet (0,3 prosent lagt inn).

Av de 125 som har vært innlagt, er median liggetid 2 dager – noe som tyder på lite alvorlig sykdom.

Barn og ungdom med kronisk sykdom hadde noe økt risiko for å bli lagt inn.

Svært få har vært lagt inn på intensivavdeling.

25 barn og unge har hatt betennelsestilstanden MIS-C.

Han viser også til at long covid er mindre vanlig hos barn og ungdom. En studie i Storbritannia viste at under 2 prosent hadde symptomer etter to måneder.

Vet for lite

Størdal mener det er lurt å vaksinere fra 16 år og oppover, men at man vet for lite om gruppen 12–15. For barn under 12 er ingen vaksiner godkjent.

– Immunsystemet er forskjellig hos barn og voksne. Man kan få kraftig virkning, men også andre bivirkninger. Derfor er det viktig at vi har gode nok data før man går ut og anbefaler vaksiner for barn, sier Størdal.

Han mener risikoen ved vaksiner kan bli større enn nytten for barn.

Han er også kritisk til en strategi der foreldrene må ta et aktivt valg for å vaksinere barna.

– Skal det virke, så må alle sammen slutte opp om det. Akkurat som blant oss voksne, sier Størdal.

Presisering (fredag kl 14.00): Noen lesere har reagert på uttalelsen fra Størdal om at tallet 300.000 baserer seg på at alle blir smittet. På spørsmål fra NRK sier han at han her snakker om de som er aktuelle for vaksine, altså alderen 12-17.