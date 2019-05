Frp sliter fortsatt – 7,7 prosent oppslutning på ny måling

Siden januar har Norstat, på oppdrag for NRK og Aftenposten, spurt folk hva de ville stemt om det var kommunevalg i morgen.

Av regjeringspartiene er det KrF som går mest tilbake med 1,6 prosentpoeng, mens Fremskrittspartiet går tilbake 0,7 prosentpoeng.

Frp har hatt under 10 prosent oppslutning på alle kommunevalgsmålingene Norstat har gjort i år.

På denne målingen - som er gjennomført like før og samtidig som partiets landsmøte - får partiet 7,7 prosent oppslutning.

– Dette er en påminnelse om at vi må jobbe knallhard fram mot niende september med våre kommunalpolitiske saker, enten det er en varm og verdig eldreomsorg eller nei til eiendomsskatt, sier Fremskrittspartiets andre nestleder Terje Søviknes til NRK.

Kommunebarometer mai 2019 Periode 30/4–6/5. 1000 intervjuer. Feilmarginer fra 1,4–3,5 pp. Parti Endring +1,5 R 4,3 % +1,5 −2,5 SV 5,2 % −2,5 +0,9 AP 28,9 % +0,9 −1,4 SP 10,6 % −1,4 +0,9 MDG 6,4 % +0,9 −1,6 KRF 3,3 % −1,6 +1,1 V 4,5 % +1,1 +2,2 H 24,3 % +2,2 −0,7 FRP 7,7 % −0,7 −0,2 Andre 4,9 % −0,2 Kilde: Norstat

Tror Frp kan vinne på bompenger

– Nå har Frp gått tilbake tre målinger på rad. Hvorfor klarer dere ikke å komme opp på det nivået dere var, tror du?

– Det er klart det er en viss slitasje ved å sitte i regjering og vi har alltid hatt utålmodige velgere. Nå har det vært mye fokus på de store byene og bomringene som er blitt etablert, da ser kanskje ikke velgerne forskjell på det man står for lokalt og det regjeringen er nødt til å fremme for Stortinget basert på at det er andre partier lokalt som vil ha dette, svarer Søviknes.

Terje Søviknes sier Frp ikke kan være fornøyd med en oppslutning på sjutallet. Foto: NRK

Han mener partiet kan vinne stemmer til høsten på at de som prinsipp er imot bompengeløsninger og sier at partiet ikke er fornøyd med en oppslutning på sjutallet.

Av de 4,9 prosentene som sier de vil stemme på andre partier oppgir om lag en tredel at de støtter nei til-bompengepartier.

Målingen viser at Høyre justerer seg opp fra et svært lavt nivå i april og går frem 2,2 prosentpoeng, mens Venstre øker oppslutningen med 1,1 prosentpoeng.

Oppgang for Rødt

Den ferske målingen er hyggelig lesing for Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Siden april har partiet fått en økt oppslutning på 1,5 prosentpoeng til 4,3 prosent, og partiet gjør den beste kommunevalgsmålingen så langt i år.

LANDSMØTEKLAR: Bjørnar Moxnes møtte pressen i forkant av partiets landsmøte til helgen. Moxnes kan glede seg over fremgang på målingene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er god stemning landet rundt. Det popper opp nye lokallag hver uke. Det renner inn nye medlemmer. Det gir oss en ekstra vitamininnsprøyting, sier Moxnes til NRK.

Til helga skal partiet ha landsmøte, og Moxnes tar fremgangen på målingene med seg som en ekstra motivasjon når delegatene samles på Alna i Groruddalen torsdag.

Moxnes tror framgangen skyldes Rødts tydelighet i kampen mot privatisering av velferdstjenester.

– Vi går i spissen for å få profitten ut av velferden og sikre at skattepengene går til eldreomsorg, barnevern og barnehager og ikke til privat berikelse. Og ikke minst at vi er den tydeligste utfordreren til regjeringens politikk for økte forskjeller, sier Moxnes til NRK.

Han håper at valgresultatet til høsten vil gi Rødt en oppslutning på fire prosent og 200 folkevalgte.

– Da skal vi bruke den økte styrken vår til å intensivere kampen i kommunene mot sosial dumping. Vi skal stanse velferdsprofitørene slik vi har gjort i Oslo, og heller bygge ut velferden i fellesskapets regi, sier Moxnes.

SV mest tilbake

Moxnes håper å få et større handlingsrom lokalt for å kunne «stikke kjepper i hjula for regjeringen».

– Med de målingene vi har nå, bli handlingsrommet veldig mye større. Selv om regjeringen ønsker mer kommersialisering av velferden, så kan jo kommunene si nei og stanse disse profitørene. Her er det rom for en kursendring som vi ønsker å utnytte, sier Moxnes.

Sosialistisk Venstreparti har størst tilbakegang på mai-målingen med 2,5 prosentpoeng.

– Forrige måling gikk vi opp, denne gangen gikk vi ned. Vi ser at jevnt over har vi steget på målingene en god stund. Venstresida er i vekst og mange ønsker å være en motvekt mot regjeringen, sier nestleder Kirsti Bergstø til NRK.