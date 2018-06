Frp-politiker: – Sosionomer har fått drive lobbyvirksomhet opp mot politiet

Kraftsalven kom i tirsdagens Politiske kvarter hvor Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim møtte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til debatt.

– Vi må tørre å innrømme noen ting. Det er ikke penger som er problemet, men det at de unge ikke får straff. Man har gått bort fra straffereaksjoner slik at unge lovbrytere får gå fri på gata, sa Helgheim, som hevder at det er «sosionomenes skyld».

– Det er det sosionomer og den slags som har fått vinne gjennom i politiet. De har fått drive lobbyvirksomhet opp mot politiet, og fått etablert en tro på at straff ikke virker, sier Helgheim.

Unge brukes av kyniske bakmenn

Debatten om problemene i Oslo Sør har blusset opp igjen etter helgens oppslag i VG.

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, Frps Jon Helgheim og byrådsleder Raymond Johansen enes om én ting:

Ett av hovedproblemet i Oslo akkurat nå er eldre bakmenn som utnytter ungdommer til å lange narkotika.

Vil heller ha flere enn færre sosionomer

Byrådsleder Raymond Johansen mener tvert imot at flere sosionomer kan være svaret.

– Vi kan gjerne få enda flere sosionomer for å ta vare på og fange opp ungdommen, sa Johansen.

– De må fanges opp slik at de kan bruke livet sitt på noe annet enn å selge dop. Jeg tror ikke fengsling vil hjelpe i det hele tatt, sa en tydelig irritert Raymond Johansen, som har full tiltro til at politiet selv vet hva som er best framgangsmåte.

– Politiet må finne ut av disse metodene selv – de klarte å knekke A- og B-gjengen. Men vi trenger mer resurser slik at de kan samarbeide med europeisk politi, for dette er organisert kriminalitet.

OPPGITT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er oppgitt over Helgheims utspill om sosionomifisering. Han har tiltro til at politiet vet hva som må til for å stanse ungdomskriminaliteten i Oslo Sør. Foto: GUNHILD HJERMUNDRUD

Politimesteren tar selvkritikk

I dag omtaler Klassekampen en ny tilsynsrapport som viser at Oslopolitiets innsats mot organisert kriminalitet har gitt dårlige resultater.

Politimester Hans Sverre Sjøvold erkjenner at de kunne gjort mer for å fange opp noen av de kriminelle på et tidligere tidspunkt.

TAR SELVKRITIKK: – Jeg tror vi må ta noe selvkritikk på at vi kunne ha fanget opp noen av disse strømningene tidligere, sier politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold. Foto: GUNHILD HJERMUNDRUD

– Men vi gjør jo ganske mye for å bekjempe problemene i Oslo Sør, og vi blir jo nærmest idiotforklart i det offentlige rom.

Sjøvold viser til at de har foretatt flere varetektsfengslinger etter vinterens skyteepisoder, og sier at politiet nå arbeider med å oppklare disse sakene.

– Vi må også jobbe med de underliggende strukturene for å hindre at de kommer opp igjen, og opp igjen, men da trenger vi mer ressurser. 30 millioner fra regjeringen er bra, men det er ikke nok, sier politimesteren.