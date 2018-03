Mikael Ali var i flere år en del av den kriminelle gjengen Young Guns – en av Oslo og Norges eldste og mest beryktede gjenger. En gjeng som blant annet var involvert da det ble avfyrt ni skudd, midt i en folkemengde på Aker Brygge i 2006.

I dag jobber han med forebygging og nylig ble han invitert til å holde foredrag på fritidsklubben BUSH på Holmlia i Oslo, etter flere alvorlige hendelser der.

Ali mener flere fritidsklubber er ett av flere viktige tiltak som kan hindre ungdommer i å havne i kriminelle gjenger.

– Fritidsklubber er ikke fasiten alene, man må ta med skole, nærmiljø og ikke minst foreldrene. Og først og fremst må man se hvem det er som tiltrekkes av disse miljøene. Det er unge, som er ute etter anerkjennelse og tilhørighet.

Kynisk rekruttering

Som leder var Mikael Ali selv med å rekruttere ungdommer inn i gjengen.

– Man er veldig kynisk når man gjør det. Du ser etter de som er sårbare, de som trenger et sted å ha tilhørighet og som er på søken etter en identitet.

Han forteller hvordan unge gutter tidlig blir kalt «brødre», men at den brutale realiteten blir holdt tilbake for dem. De blir invitert inn for å bli utnyttet, og ingen forteller at det er et helvete som venter dem.

– Vi sier «kom til oss, vi har et brorskap». I begynnelsen bruker vi en del penger på dem, så de føler seg verdifulle.

I begynnelsen av februar ble en mann i slutten av 20-årene ble skutt på en parkeringsplass på Holmlia. Politiet utelukket ikke at det var snakk om en hendelse i gjengmiljøet. Foto: Edin Babic / NRK

Det er 8–9 år siden Mikael Ali kuttet ut gjenglivet, men sier han fortsatt sliter fysisk og psykisk etter det han har vært med på.

– Jeg har mistet mange nære meg, som har blitt drept.

Han forteller også at han selv har torturert mennesker. Han ble narkoman, og har sett og opplevd det han selv kaller grusomme ting.

– Til slutt var nok nok. Jeg ble frikjent i en sak, og hadde en sønn på vei. Dermed klarte jeg å komme meg ut av gjengen.

– Sovet i timen

Mikael Ali har tidligere sagt at mange gjengmedlemmer jubler hvis politimannen Eirik Jenssen dømmes for hasjsmugling og korrupsjon. Grunnen er at Jenssen etter skuddene på Aker Brygge ledet et gjengprosjekt, som handlet om å nærmest fotfølge gjengmedlemmene.

– Vi kunne ikke gå over gata på rødt, uten å bli stoppet av politiet, har Ali sagt til NRK.

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, gikk ut i februar og sa at det er personer som hegner om egne revirer for å drive med kriminalitet på Holmlia.

– Vi ser unge mennesker som i stedet for å konsentrere seg om skolegang, synes det er mer lettvint å tjene penger på narkotikasalg.