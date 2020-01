Venstres Raja åpner for å hente alle IS-mødre til Norge

Stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja er svært fornøyd med at to barn nå får komme hjem fra flyktningeleiren al-Hol i Syria.

Samtidig mener han dette åpner for at alle norske barn i flytkningleire må få komme tilbake til Norge.

Dermed kaster han inn en ny brannfakkel i debatten som nå truer med å rive regjeringen i filler.

Likhet for loven

– Jeg mener at det skal være likhet for loven. Når vi har hentet hjem disse barna, så bør Norge også gå foran og hente hjem resten av sine barn, sier Raja til NRK.

Han understreker at dette ikke er hans personlige oppfatning, men partiets linje.

– Det mener vi i Venstre, både fordi det er moralsk riktig å gjøre, men også i et sikkerhetsperspektiv er det viktig å hente dem hjem. Jo yngre de er, jo letter er det å reintegrere dem inn i samfunnet. Jo eldre de blir, jo større er faren for at de kan bli utsatt for radikalisering, sier Raja til NRK.

Raja uttalte seg først til Dagbladet om at alle norske barn bør hentes hjem, også hvis det innebærer at mor, som har tilsluttet seg en terrororganisasjon da kommer til Norge.

Regjeringen har bestemt at denne IS-kvinnen og hennes to barn får komme hjem igjen til Norge. Foto: Christine Svendsen / NRK

Åpner for mødre også

– Dersom det ikke er mulig å hente hjem noen barn uten mødrene deres, så må vi også hente hjem dem.

Han presiserer samtidig at det ikke handler om de vosknes rettigheter, men barnas rettigheter, og at de voksne som eventuelt følger med barna skal straffes på adekvat vis.

Raja ber regjeringen og Stortinget huske på at de gjenværende barna lever i kummerlige forhold. De er utsatt for umenneskelig behandling og nedverdigende forhold.

– Ingen norske barn, ingen barn i utgangspunktet, bør leve under slike forhold, sier Raja.

Venstre mener, ifølge Raja, at det regjeringen bør hjelpe absolutt alle norske barn som er i flyktningleire til å komme tilbake til Norge.