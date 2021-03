I dag ble det kjent at Kari Kjønaas Kjos trekker seg som talsperson for ruspolitikken i Frp. Hun har tidligere varslet at hun ikke stiller til gjenvalg til Stortinget.

En annen er tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som er ferdig på Stortinget i høst. Det samme er de to andre profilerte Frp-kvinnene Siv Jensen og Åshild Bruun-Gundersen.

Og får valgkomiteen viljen sin, blir det bare Listhaug og ti menn i det nye sentralstyret til Frp fremover. Seks av mennene er på valg, og i tillegg kommer fire mannlige varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling til sentralstyret i Frp Ekspandér faktaboks Sylvi Listhaug, leder - ny

Ketil Solvik-Olsen, 1. nestleder - ny

Terje Søviknes, 2. nestleder - gjenvalg

Sentralstyremedlem: Jon Engen-Helgheim, ikke på valg

Sentralstyremedlem: Ronny Berg, ikke på valg

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde, gjenvalg

Sentralstyremedlem, Per-Willy Amundsen, ny

Sentralstyremedlem: Truls Gihlemoen, ny

Sentralstyremedlem: Pål Morten Borgli, ny

Hans Andreas Limi, stortingsgruppens representant, velges ikke

Andreas Brannström, FpU, velges ikke

Varamedlem: Torbjørn Klungeland, gjenvalg

Varamedlem: Kristoffer Harald Nagell-Dahl, gjenvalg

Varamedlem: Tom Staahle, gjenvalg

Varamedlem: Morten Stordalen, ny

Da det daværende stjerneskuddet Sara Berge Økland forlot Frp i 2016, pekte hun på et mannsdominert lokallag i Bergen.

Hun hadde trodd partiet i 2021 hadde kommet lenger i å få kvinner opp og frem.

– Særlig på grunn av den gode rekrutteringen av yngre damer mellom 25 og 40 år som jeg har sett de siste 10 årene. Hvorfor de ikke stiller er et mysterium, men jeg håper partiet får flere inn i høyere verv, sier hun.

NUMMER TO: Ketil Solvik-Olsen er innstilt som 1. nestleder. Han er en av ti andre menn på innstillingen til sentralstyret i Frp. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Få kvinner å velge mellom

I dag er det tre kvinner i sentralstyret til Fremskrittspartiet, inkludert Sylvi Listhaug og partileder Siv Jensen. Det nye sentralstyret blir valgt på Frps landsmøte i mai.

Den eneste kvinnen i valgkomiteen på fem personer, Liv Gustavsen, sier det har blitt spilt inn få kvinner. Hun sier at komiteen har jobbet med å få flere til å stille opp. Det er likevel ingen som har takket ja.

– Vi har mange damer som er flinke, men som ikke finner det viktig og riktig å på ta seg flere tunge verv, sier hun.

Selv er Gustavsen den eneste kvinnelige fylkeslederen i Frp, og en av få kvinner i landsstyret.

Hun hadde håpet at flere kvinner skulle stille til sentralstyret, men står nå bak forslaget valgkomiteen har sendt til partiet.

– Vi har landet på absolutt det vi mener er det beste, sier Gustavsen, som er fylkesleder for Frp Viken.

IKKE GUBBEVELDE: Liv Gustavsen (Frp), fylkesleder i Viken, sier det var få kvinner som ønsket å sitte i sentralstyret. Foto: Edin Babic

NRK har tidligere skrevet at det aldri har vært så mange kvinner som har toppet listene til stortingsvalget som i 2021 i politikken i Norge.

Men også på disse listene har Frp få kvinnelige kandidater på topp. På landsbasis stiller Frp bare med én kvinnelig toppkandidat til de 19 valgdistriktene til stortingsvalget til høsten.

– Vi damer er jo flinke på å ha såkalt «flink-pike-syndrom.» Vi skal gjøre alt så veldig riktig og gå i dybden på alt. Det kan være belastende for oss, sier Gustavsen.

Flau over innstillingen

Lill Harriet Sandaune, Frps gruppeleder i fylkestinget i Trøndelag, sier til Adresseavisen at hun både er provosert og flau over innstillingen.

– Dette sender noen dårlige signaler. Jeg tror ikke valgkomiteen har tenkt seg godt nok om. Det finnes jo mange både tøffe og dyktige damer i Frp, sier Sandaune til avisa.

PROVOSERT: Lill Harriet Sandaune (Frp) angrer på at hun ikke sa nei til å sitte i sentralstyret. Hun er nå klar for kampvotering på landsmøtet i mai. Foto: Høyre

Hun har selv sittet i sentralstyret i to år og ville egentlig ha avløsning. Sandaune bekrefter at hun nå vil stille til gjenvalg, og at hun er beredt til kampvotering på landsmøtet.

– Jeg følte jeg måtte ta ansvar og prøve å sikre en litt bredere representasjon, sier Sandaune til NRK.

Også tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne mener flere kvinner må komme på banen.

– Det er synd at en dame er på topp og resten menn. Vi er tross alt i 2021, så det burde absolutt ha vært en bedre balanse. Jeg håper flere av kvinnene i Frp vil bruke tiden fram til landsmøtet på å tenke seg om, sier Horne.

– Ikke et gubbevelde

Selv om det er høy mannsdominans i partiet på landsbasis, går ikke valgkomitémedlem Gustavsen med på at det er et gubbevelde i partiet.

– Jeg ser ikke at det er gubbevelde. Frp har utviklet seg over tid. Man har stemplet Frp på grunn av fokusområdet samferdsel. Vi er det eneste partiet for bilistene, og har fokus på en streng og fornuftig innvandring. Dette kan være områder som ikke tiltaler kvinner like lett, sier hun.

Å kvotere inn kvinner i styrer, er ikke en løsning for partiet, mener Gustavsen.

– Da får man ikke fram dem som virkelig ønsker å gjøre en jobb, men kvoterer inn bare for å ha kvinner, og det blir helt feil. Jeg vil ikke bli valgt inn i noe fordi jeg er kvinne, sier hun.

– De som sitter i viktige verv må ha tid, lyst og faktisk kapasitet til å ta på seg vervet. Det er kvinner flinkere til å se. Vi sier ikke ja når vi ser vi ikke har kapasitet eller mulighet. Derfor er vi kanskje færre i disse rollene. Vi tar rollene når vi får dem, men ikke når vi selv ser at vi ikke har tid til det, sier Gustavsen.

Heller ikke Økland ser på kvotering som en mulighet.

– Det noe jeg ser på som helt uaktuelt. Det ville overrasket meg. Jeg synes det er mange flinke damer i Frp. Jeg håper at de stiller ved neste anledning, sier hun.