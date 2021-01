Forvirring om tiltakene: Europris får beskjed om å stenge

– Dette er noe vi jobber med. Vi sitter i et ledermøte. Beslutninger blir tatt raskt. Vi jobber sammen med Virke for å få klarhet i dette, sier administrerende direktør Espen Eldal i Europris til NRK.

Regjeringen har besluttet at kun apotek, matbutikker og bensinstasjoner får holde åpent i Oslo-regionen for å slå ned mutantviruset.

Full forvirring

Konserner og organisasjoner som representerer næringslivet jobber på spreng for å vite hvor grensen går for hva som får holde åpent.

– For bedriftene er det avgjørende å få rask og tydelig kommunikasjon om hvordan nedstengningen vil fungere, slik at det er enkelt å følge smitteverntiltakene, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, til NRK.

NHO-direktør Ole Erik Almlid. Foto: Terje Pedersen

Tiltakene i Oslo-regionen er strengere enn smitteverntiltakene i mars 2020 på enkelte områder.

Vinmonopolet og kjøpesentre må denne gang stenge, mens kundebehandlere med én til én-kontakt, som frisører, får holde åpent, avklarer Helsedepartementet overfor NRK.

Derimot er det uavklart om for eksempel dyrebutikker får holde åpent. Helsedepartementet kan ikke svare NRK nærmere om grensedragningen lørdag.

– Forsyningskritisk

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen hadde lørdag formiddag heller ikke fått avklaringer om butikker med bredt vareutvalg, som Europris eller Normal, får holde åpent.

Europris selger hermetikk, toalettpapir og andre husholdningsvarer, og mener butikkene fortsatt bør får holde åpent.

– Vi mener helt klart at vi er forsyningskritisk og bør få ha åpent. Det er positivt å ha flere butikker å handle i, sier Eldal, og viser til at pågangen kan bli stor hvis færre butikker får holde åpent.

Han forteller at Europris vil holde åpent frem til 12.00, og han venter på at interesseorganisasjonen Virke får avklart grensedragningene med regjeringen.

Regjeringen: – Europris utenfor unntaket

Helsedepartementet skriver i en e-post til NRK at kun matbutikker, apoteker og bensinstasjoner får holde åpent, på spørsmål om butikker med bredt vareutvalg må stenge.

– Så butikker som Europris må stenge?

– Ja, Europris faller utenfor unntaket. [...] Dersom en butikk har hovedvekt på mat, kan de holde åpent, skriver departementet.

Eldal viser til Virke, men svarer at Europris har mye mat i sortimentet.

– 65 prosent av det vi selger er det samme som i en dagligvarebutikk. Europris har et stort butikknettverk, med stort areal i butikken som kan spre kundestrømmen. Vi har eget sentrallag og forsyning. Vi kan være et godt alternativ og avlaste situasjonen, sier han.

Vinmonopolet frykter flukt til nabokommuner

Vinmonopolet stenger 48 butikker i dag, og setter inn forsterket vakthold i butikker som ligger i nærheten av de 11 kommunene som får stengte vin- og spritutsalg.

– Vi vil ha ekstra vakthold og fortsette med det gode smittevernet som vi har i Vinmonopolet. Vi forsterker vaktholdet i butikkene rundt kommuner med stengte vinmonopol, sier direktør for kommunikasjon i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen til NRK.

Vinmonopolet setter inn tiltakene for å være forberedt på at folk i rammede kommuner kan bli fristet til å reise over kommunegrensene.

– Vi håper at innbyggere i de 11 kommunene det er snakk om, følger rådene til myndighetene og ikke forflytter seg for å handle vin eller andre ting hos oss, sier han.

Vinmonopolet stenges ut januar i 11 kommuner på Østlandet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Virke: – Dramatisk

Lørdag blir kjøpesentre stengt for første gang under pandemien, og Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen anslår at tusenvis av arbeidsplasser blir berørt.

– Det er dramatisk, og vi har forståelse for at de iverksetter strenge tiltak for det muterte viruset. Konsekvensen er at mange må stenge ned. og det betyr at folk blir permittert og ikke skal gå på jobb, sier han til NRK.

Han får støtte fra Almlid i NHO, som mener regjeringen må trygge bedriftene som stenger om at de vil bli kompensert.

– Dette er mer inngripende enn nedstengingen i mars og vil få store konsekvenser, sier han.