– Vi ser større regionale forskjeller denne gangen enn tidligere. Optimismen fortsetter opp på Sørvestlandet som den har gjort en stund, sier Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.

Optimistene er for første gang på 16 år snart i flertall i EU også. – Det er godt nytt for oss, fordi det er disse landene norsk økonomi er mest avhengig av, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg/Finans Norge

Med stigende oljepriser og et bedret jobbmarked er det kanskje ikke så rart.

Svein Olav Simensen, regiondirektør i NHO Rogaland advarer likevel mot å senke skuldrene for mye.

– Omstillingen må fortsette

– Den største faren nå er at vi slår oss til ro med at oljeprisene går opp igjen og bedriftene har begynt å tjene penger. Omstillingen må fortsette, vi kan ikke sitte og vente på at oljen skal vare inn i evigheten, sier Simensen.

Folk ser ikke like lyst på de økonomiske fremtidsutsiktene i Oslo og Akershus, Trøndelag og Nord-Norge. Fallende boligpriser er en viktig grunn til det, tror Kreutzer.

– Særlig for de store byene, og det reflekteres nok i tallene, sier Kreutzer.

Mange opplever nå at boligen har gått ned flerfolding hundre tusen kroner i verdi, og eksperter mener dessuten at prisene skal videre ned, som E24 skrev i går.

Flest optimister

Men tross en mer lunken holdning noen steder i landet, viser Forventningsbarometeret for 4. kvartal at det er om lag 17 prosent flere optimister enn det er pessimister blant oss her i landet nå.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS, som har målt våre forventninger siden 1992.

Marte Utnes i Oslo er blant pessimistene, ikke med tanke på sin egen lommebok, men for landets økonomi tror hun det kommer til å gå dårligere.

Marte Utnes i Oslo er blant pessimistene, ikke med tanke på sin egen lommebok, men for landets økonomi tror hun det kommer til å gå dårligere Foto: Emilie Gamst

– For vi betaler mindre skatter. For bedrifter kommer det sikkert til å gå litt bedre, men for den gjennomsnittlige borger ser jeg for meg at det kan gå verre, sier Marte Utnes.

At boligprisene faller er bra for Utnes personlig, ettersom hun skal inn på boligmarkedet, selv om det kan være bekymringsfullt i et større bilde.

Idar Kreutzer er bekymret for boligprisfallet nettopp på grunn av det større bildet.

– Lemp egenkapitalkravene

Nå ber han finansminister Siv Jensen om å lempe på de strenge egenkapitalkravene når Boliglånsforskriften skal evalueres til våren:

– Dersom husholdningene opplever boligprisfallet for stort, kan de stramme inn på forbruket og vi vil få en negativ spiral som ikke er god for norsk økonomi. Vårt råd til finansministeren er å vurdere nøye om det er behov for så strenge boliglånsretningslinjer som vi har i dag i pressområdene, sier Kreutzer.

– Det er liten tvil om at tilstrammingene har kjølt ned boligmarkedet, men det bør ikke bli for kjølig, sier Kreutzer som altså er direktør i arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for bankene og forsikringsselskapene i landet.

– Vi kommer til å foreslå lettelser på særtiltakene for Oslo, og bankene bør også i større grad få mulighet til å gi lån til kunder som mangler egenkapital, men har gode og trygge jobber.

