Fortsatt nedgang i boligmarkedet

Det viser Eiendom Norges boligprisstatistikk som ble lagt frem i formiddag.

September-tallene føyer seg inn i tendensen med synkende boligpriser landet rundt.

– Boligprisene utviklet seg svakt i september i store deler av landet, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle fram mot nyttår, noe som er en normal sesongutvikling. Men styrken i prisnedgangen er sterkere enn vanlig og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Forventet utvikling

Det er femte måned på rad at boligprisstatistikken viser en faktisk nedgang i boligprisene.

Til sammen ble det solgt 8681 boliger i Norge i september. Det er noe lavere enn toppåret 2016, da det ble solgt 9352 boliger i samme periode.

Samtidig viser statistikken at det er flere boliger på markedet enn før, og at de blir liggende ute lengre.

– Vi ser nå tydeligere en trend til en svakere utvikling i større grader av landet, og utviklingen skaper en større usikkerhet enn vi har sett på lenge, spesielt i Oslo-regionen, sier Dreyer.

Nedgangen sprer seg

Mens boligprisene begynte å falle i Oslo i mai, viser statistikken at de andre storbyene har begynt å følge etter.

– Vi har forventet at september skulle utvikle seg svakt, og vi har sett tendenser til en svakere utvikling nasjonalt. Vi regnet med at mye av utviklingen som stammer fra boliglånsforskriften skulle ramme flere av de store byene, og det er det vi ser nå, sier Dreyer til NRK.

Han sier det siste halvårets nedgang er den kraftigste markedet har opplevd på et tiår.

– Vi må tilbake til 2007-2008 for å se en tilsvarende nedgang i 12-månedersveksten. Dette illustrerer først og fremst hvor raskt et boligmarked kan snu, og hvor viktig det er å opptre varsomt når man endrer rammevilkårene.

Ikke overrasket

INGEN KRISE: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea mener det ikke er krise, selv om 2017 skulle ende med prisnedgang samlet sett. Foto: NRK

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea er ikke overrasket over at boligprisene fortsetter å falle.

– Vi har regnet med en moderat nedgang ut året. Vi ser at det kommer flere boliger ut for salg og det blir tyngre å selge boliger. Men det er ingen krise eller kollaps vi ser, det er en forsiktig nedgang.

Hvis utviklingen fortsetter, kan prisnivået falle under nivået det var ved inngangen av 2017. Men selv om 2017 skulle ende med en faktisk nedgang, er det ingen krise, mener Bruce.

– Det er naturlig når boligprisene faller måned for måned, at de til slutt vil de ende under nivåene fra i fjor. Men vi skal huske at boligprisene økte veldig mye i 2016, og mange som kjøpte tidlig i 2016 har fortsatt god gevinst.