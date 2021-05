Fortsatt eksplosjonsfare i Vegårshei – stenger Sørlandsbanen til klokken 18

– På grunn av at det er gass i bygget som er utsatt for sterk varme, kan det oppstå spalting. Eneste løsning er å få kjølt det ned, for å hindre at det spalter seg og eventuelt eksploderer, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt Tom Einar Gausdal.

Lagerbygningen har brent ned, men faren er ikke avblåst.

En kranbil er nå rekvirert for å fjerne takplater som har falt over gasstanker som er lagret i bygget.

Når disse er fjernet vil en skarpskytter fra politiet skyte hull i tankene.

Petter Vinje Svendsen, brannsjef i Østre Agder brannvesen, opplyser at de er spesielt bekymret for en sveiseflaske som inneholder gassen acetylen.

– Skarpskytteren skal skyte hull i flaskene før vi gjør noen nærmere innsats. De er i jern og kan eksplodere i mange små biter og skyte stålbitene flere hundre meter av gårde, sier Svendsen.

Området rundt brannen er sperret av. Foto: Leif Dalen / NRK

Brannvesenet fikk en stund ikke startet med slukningsarbeidet i natt på grunn av den mulige eksplosjonsfaren.

Dronebilder fredag morgen gir ikke svar på faren for eksplosjon, og det etableres derfor nedkjøling med vannkanoner. Dette vil pågå frem til klokken 18.00. Evakuering og stenging av jernbane og vei, vil bli opprettholdt frem til dette.

Nødetatene fikk melding om brann i bygningen, som er en gammel mølle som brukes som lager, i Vegårshei rundt klokken 00.30 natt til fredag.

300 meter sikkerhetssone

Sikkerhetssonen er på 300 meter. 26 personer fra fem boliger i nabolaget har blitt evakuert. Beboere har blitt ivaretatt av venner og familie, og kommunen har gitt noen alternativt overnattingssted.

Innsatsleder i Agder politidistrikt, Jens Magne Hansen, sa i natt at bygget var overtent, og det er gassflasker inne.

– Vi vurderer det slik at vi ikke sender inn folk for å slokke. Det skal ikke være personer i bygget, og det er iverksatt evakuering i en fastsatt sikkerhetssone, som nå er gjennomført, sa Hansen.

Innsatsleder Jens Magne Hansen ved Agder politidistrikt. Foto: Leif Dalen / NRK

Har kontakt med eieren

– Dette berører også Sørlandsbanen, ettersom den ligger innenfor området som kan utgjøre en eksplosjonsfare, sier han.

Nødetatene har kontakt med eier av bygget som er ventet til stedet.

– Ifølge brannvesenet er det bare å vente og se om det er noe mer som kan gå av, forteller Hansen til NRK.

Nødetatene har kontroll på stedet.

Buss for tog

Pressevakt hos Go-Ahead Dag Brekkan opplyser at hendelsen rammer fem togavganger fra Oslo til Kristiansand.

Her settes det opp buss for tog.

I første omgang er banen stengt fram til klokka 18.00.

– Vi jobber nå på spreng med å få tak i busser slik at vi får kundene våre fram til deres bestemmelsessted.

Er det noen sjanse for at togstrekningen kan åpne tidligere?

– Vi ønsker det, men dette må Bane Nor ta en beslutning på.