Stortingsmiddagen har vært en årlig tradisjon siden 1906. Her inviteres stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og andre representanter for det offisielle Norge til middag på slottet sammen med kongefamilien.

195 gjester deltar i år.

Kronprins Haakon og dronning Sonja ankommer middagen for stortingsrepresentantene på Slottet. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Første gang uten kong Harald

Vanligvis er det kongen som er vert for middagen. Kong Harald er imidlertid sykemeldt etter å ha fått påvist korona, og kan for første gang ikke delta.

Kronprins Haakon har i stedet overtatt hans plass som vert i kveld. Det innebærer blant annet at han måtte holde tale på vegne av kongen.

Dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Astrid, fru Ferner deltar også.

– Gikk ned i knestående for majesteten

Leste opp kongens tale

Kronprins Haakon innledet talen med en hilsen fra kongen, og sa at han fortsatt ikke var helt frisk.

– Likevel, talen var jo ferdig skrevet. Kongen har derfor bedt meg om å lese den for dere, sier kronprinsen.

Videre ønsket han velkommen til middagen. Han trakk opp det nylig avholdte lokalvalget, og hyllet landets lokalpolitikere for arbeidet de legger ned.

Kronprinsen holder tale på vegne av kongen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Det er grunnfjellet i folkestyret vårt. Vi kan lett bli noe pessimistiske om vi ser oss litt rundt. Vi lever i en urolig verden. Det er krig i Europa, og de menneskelige lidelsene i Midtøsten er vanskelig å begripe. Klimakrisen blir mer og mer synlig over hele verden – også her til lands, sier kronprinsen.

Spøkte med hårtap

– Kronprinsparet markerte sine 50 år i sommer, etter å ha forsøkt å fornekte det så lenge de kunne, leser kronprinsen opp fra manuset.

Kronprins Haakon i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre under stortingsmiddagen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kongen mener at det ikke er noen grunn til det.

– Jeg vil tro at flere av oss her i kveld kjenner de mange fordelene med å dra på årene. Vi husker litt dårligere og hører det vi vil høre. Noen vil kalle dette ulemper. Vi andre vet at dette enkelt kan vendes til fordeler – slik en redusert hårmanke medfører mindre tid foran speilet. Så her er det bare å glede seg, leser kronprinsen opp.

Han kommenterte så kongens budskap:

– Her var det flere ting å ta tak i. Det siste her med redusert hårmanke forstår jeg ikke helt hva han mener med, sier kronprinsen.

Tok opp juletre-flause

Også stortingsrepresentant Masud Gharahkhani holdt en spøkefull tone under talen sin.

– Hvor skal vi starte? Det har jo skjedd så lite i norsk politikk det siste året. Ja, det er jo faktisk så stille at Nytt på Nytt har spurt om de kan ha daglige sendinger fra Stortinget, sier han.

stortingspresidentens tale

Gharahkhani takket for gjestfriheten til kongefamilien. Han ønsket også kong Harald god bedring.

– I dag savner vi naturligvis alle sammen Hans Majestet Kongen ved bordet, men vi håper Hans Majestet kanskje følger med fra godstolen et annet sted her på huset, sier han.

Stortingspresidenten tok også opp da han ved juletider i fjor skulle sage juletreet som skulle settes opp i Stortinget. Under sagingen falt treet over ham, og stortingspresidenten ble liggende mens noen andre fullførte sagingen.

– Der under treet, må jeg innrømme at jeg lånte kongens valgspråk: «Alt for Norge», sier Gharahkhani.

Stortingspresident Masud Gharahkhani holder tale. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Vi er et folk som bryr oss om hverandre

Han tok også opp betydningen av demokrati og fellesskap.

– Vi er et folk som bryr oss om hverandre og som verdsetter det nasjonale fellesskapet. I få land er fellesskapet viktigere enn individualismen, men det er det her i Norge, sier Gharahkhani.

Men han trakk også frem lidelsene som herjer i verden.

– Dessverre lever vi i en verden med enorme lidelser. De som rammest hardest er uskyldige barn. Alle vi som er krigsbarn og har overlevd har med oss minner ingen barn burde ha, sier Gharahkhani.

Den årlige stortingsmiddagen har lange tradisjoner. Her går partileder Sylvi Listhaug (Frp) inn til Store spisesal sammen med partikollega Hans Andreas Limi. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Full av tradisjoner

Stortingsmiddagen er full av tradisjoner. Den innledes klokken 19.45 med en prosesjon der gjestene går inn til Store spisesal på slottet. Kongefamilien følger så på helt til slutt. Klokken 20 skal alle være på plass.

Deretter holder kronprinsen talen på vegne av kongen. Etter dette synges nasjonalsangen, før stortingspresidenten holder sin tale. Til slutt synges Kongesangen.

Til selve middagen serveres det alltid fire retter. I år serveres rødbetcarpaccio, kamskjell, elg fra Sikkilsdalen og rullekake.