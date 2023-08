– Med denne festen her på Slottet ønsker vi å feire landet vårt, folka som bor her, og alt ved Norge vi er glad, sier kronprinsen når han ønsket gjestene velkommen.

Både Nato-sjef Jens Stoltenberg, som var statsminister da kronprinsparet giftet seg i 2001, idrettsutøvere, vanlige mennesker kronprinsparet har møtt på reiser over hele landet – og familien – er på plass for å feire de kongelige 50-årsdagene.

Hver har de sine egne, unike historier om personlige møter med kronprinsparet.

Alt fra fiskere som har hatt med paret på tur til sjøs, representanter for organisasjoner som kronprinsen og kronprinsessen er beskyttere for, til statsråder og mannen som designet kronprinsesse Mette-Marits brudekjole for 22 år siden.

Kronprinsessens storebror: – Lillesøstera mi har en helt spesiell plass i hjertet mitt

En naturlig plass blant gjestene har kronprinsessens familie, deriblant storebror Espen Høiby.

– Det er jo lillesøstera mi, attpåklatten, så hun har en helt spesiell plass i hjertet mitt, sier han til NRK på vei inn til Slottet.

Han roser kronprinsesse Mette-Marit både som søster og som Norges kronprinsesse.

– Jeg synes hun gjør en strålende jobb. Hun er blitt veldig trygg i rollen. Når man snakker med Mette-Marit, føler du at du er den eneste personen i hele verden.

– Hvordan er det å ha en lillesøster som en dag skal bli landets dronning?

– Det er jo spesielt, det er ikke til å komme forbi. Men vi har vent oss til dette, at hun ble kronprinsesse og en gang i fremtiden skal bli dronning. Jeg tror hun vil gjøre en utmerket jobb, sier Høiby.

Blant gjestene er også statsminister Jonas Gahr Støre, som selv har fødselsdag i dag, og som er personlig venn av kronprinsparet.

– Monarkiet har stor oppslutning og binder oss sammen. Det er en trygg og myk avrunding av landet vårt på toppen. I andre land kan du få kontroversielle personer på toppen, men her er det en samlende figur som forener, sier Støre.

– Vennskapet har betydd mye i en krevende tid

Nina Jensen, tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond og nå leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet MS «REV Ocean», er til stede for å feire sine gode venner, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

– Det er et veldig godt vennskap som er fylt med masse inspirasjon, glede og motivasjon, sier Jensen til NRK.

Hun har kjent kronprinsparet i flere år og har fått en nær relasjon til dem. Ikke minst var de en stor støtte for henne i en vanskelig tid da samboeren hennes døde av kreft for få år siden.

– Vennskapet har betydd veldig mye for meg i en krevende tid, sier Jensen.

– Kronprinsparet kjente oss begge to, og de har vist en helt unik omsorg og medmenneskelighet og kjærlighet i den vanskelige tiden. Når man står i noe så vanskelig, betyr det enormt mye å ha venner som man kanskje ikke ser så ofte, men som likevel tar seg tid til å gi deg trøst i en travel hverdag for dem. Det viser hvor gode medmennesker de er.

Ville ikke feire seg selv

I kveld – på kronprinsparets 22 års bryllupsdag – feirer nær 400 gjester kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marits 50-årsdager sammen med jubilantene og resten av kongefamilien.

I stedet for gallamiddag med utenlandske kongelige gjester, har kronprinsparet valgt å invitere mennesker fra hele Norge til utendørs bakgårdsfest på Slottet.

Markeringen av 50-årsdagene startet allerede i februar, da paret gjennomførte den første av fem jubileumsreiser rundt i landet for å løfte frem noe av det de setter mest pris på i Norge. Bli kjent med folk og land.

– Ingen av oss var så «keen» på å feire oss selv, sa kronprinsesse Mette-Marit da NRK møtte henne i anledning fødselsdagen hennes i sommer.

– Da ønsket vi i stedet å feire det vi liker med Norge, og de fine menneskene som bor i dette landet. Si «hei, vi setter pris på dere, dere er viktige for landet vårt».