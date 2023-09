Forskere: Klar sammenheng mellom snusing og flere kreftformer

Ifølge tall fra SSB, er det like mange som snuser daglig i Norge og Sverige, men blant den yngre delen av befolkningen er det flere som snuser i Norge. Unge, norske kvinner snuser langt mer enn unge kvinner i Sverige.

Alvorlige kreftformer

Folkehelseinstituttet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Kreftregisteret har systematisk gjennomgått all forskning som er gjort på snus og kreft.

Forskerne fant blant annet at hos folk som snuser jevnlig er risikoen for kreft i spiserøret over tre ganger så høy, og risikoen for bukspyttkjertelkreft dobbelt så høy.

– Vi ser jo at akkurat for de studiene som vi har, så følger disse kreftforekomstene mage- og tarmkanalen. Vi ser også i magesekken at det var 40 prosent økt forekomst hos dem som snuste. Dette er alvorlige kreftformer, særlig den i bukspyttkjertelkreften, sier lege og forsker ved Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt, Bendik Brinchmann til NRK.

– Det vi også ser igjen og igjen, er at dødeligheten av kreften hvis du får den og snuser, den blir høyere, legger han til.

Enorm økning blant unge kvinner

Å snuse fast er langt mer vanlig blant yngre enn blant eldre. I Norge har andelen unge som snuser økt voldsomt de siste ti årene, særlig gjelder dette unge kvinner.

Tar vi kvinner som utgangspunkt som hadde det laveste forbruksmønsteret, så var det 1 prosent av unge kvinner som snuste i 2005, mens nå er vi oppe i nærheten av 20 prosent.

Brinchmann mener det er særlig viktig at kvinner i alderen 25 til 34 år, kjenner til risikoen ved å snuse når man er gravid.

– Når det gjelder svangerskap, er vi helt overbevist om at nikotin er problematisk for fosteret. Det har vi andre typer studier, studier på dyr og celler som gir oss indikasjon på, sier Brinchmann.

Når det gjelder snusing mens man ammer, er risikoen ikke like godt studert. Brinchmann viser til et eksempel fra Lillehammer, der et barn født av en snusende mor hadde tydelige abstinenser.

Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen, og er i likhet med forskeren bekymret over funnene i studien, nettopp fordi bruken av snus har økt så kraftig.

– Kvinner i Norge snuser faktisk mest i hele verden, og det er et faktum som bør sjokkere litt, Likevel finnes det lite forskning på hvordan snus skader akkurat kvinner. En ting er at vi må få ned disse snustallene, men vi bør også forske mer på kvinner og snus, sier Stenstadvold.