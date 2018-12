Forskere mener Nærpolitireformen har blitt en fjernpolitireform

INNSATSLEDEREN: Ole Marius Røttingen mener det blir mindre tid til å snakke med folk. Foto: Ingvild Ulset / NRK

– Sånn som det har blitt nå, kjører vi fra sted til sted. Vi løser ett oppdrag og kjører videre til neste, forteller innsatsleder i Vest politidistrikt, Ole Marius Røttingen.

Han kjenner på det: Det har blitt mindre tid til å omgås folk.

– Ved å miste den kontakten, så mister vi litt oversikten over hva som skjer, hvor vi bør være og hva det er som opptar folk.

Fjern nærpolitireform

I dag lanserer forskerne Vanja Lundgren Sørli og Paul Larson ved Politihøgskolen boka «Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis». Her har de samlet forskning om blant annet Nærpolitireformen. De mener boka dokumenterer at selv om en del fungerer, gjør reformen også at politiet blir fjernere for folk.

NY BOK: Forskerne mener Vanja Lundgren Sørli og Paul Larson mener nærpolitireformen fjerner politiet fra folk. Foto: Siri V. Saugstad / NRK

– Vi mener det er større avstand mellom politi og publikum, det handler om flere ting, men det viktigste er at publikum kjenner politiet dårligere og at politiet kjenner publikum dårligere, sier førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Vanja Lundegren Sørli.

Nærpolitireformen Ekspandér faktaboks * Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. * I januar i fjor ble 27 politidistrikter kuttet til 12 som en følge av politireformen. * Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder. * Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor. I tillegg foreslås det å opprette sju helt nye politistasjoner. Det gir totalt 217 tjenestesteder. * Politidirektoratet (POD) skal komme med sin endelige innstilling til ny tjenestestedstruktur i midten av januar. * Endringsforslagene bygger blant annet på en politianalyse i 2013 om hvordan politiet bør organiseres i fremtiden. * Analysen ble bestilt etter den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport. (Kilde: POD, NTB)

– Rammer etterforskning og forebygging

Forskerne sier at viktige krevende oppgaver som beredskap og innsats mot datakriminalitet, økonomisk og organisert kriminalitet prioriteres, mens det blir mindre tid til forebygging og kontakt med folk.

I en kronikk publisert i Politiforum, skriver de Sørli og Larsson:

«Situasjonen er enkel; politiet har fått en mengde nye krevende oppgaver og ressursene brukt til omorganisering tas fra de tidligere prioriterte oppgavene som ikke var så synlige på måleparametrene; service, bistand og nettopp forebygging.»



– En ting er jo at man i mindre grad vet hva som foregår, og derved også har vanskelig for å forebygge. En annen ting er at man har større problem ved å etterforske saker fordi man i mindre grad kjenner forholdene rundt omkring og har kontakt med folk som snakker med en, sier professor ved Politihøgskolen, Paul Larsson til NRK.

For tidlig å konkludere

Politidirektoratet sier de har planer om å lese boken og ta med seg innspill derfra, men mener det er for tidlig å konkludere slik forskerne gjør.

ASSISTERENDE POLITIDIREKTØR: Kristin Kvigne mener det er for tidlig å konkludere. Foto: Ola Mjaaland

– Vi mener at politireformen vil være god både for det lokale politiarbeidet, det arbeidet vi gjør digitalt på nett og det arbeidet som vi gjør i forhold til den globale kriminalitetsendringen.

Også Justisdepartementet mener det er for tidlig å trekke slutninger.

– Det er ikke noe grunnlag for å gi dom over politireformen nå – snaue 5 måneder etter at den siste strukturdelen avreformen kom på plass, skriver justis- og beredskapsminister, Tor Mikkel Wara, i en e-post.

– Redd vi mister kunnskap

Tilbake i Bergen, mener innsatslederen det er viktig å være nok folk, slik at den gode kontakten med publikum ivaretas.

– Det å ikke vite hvor ting skjer, når det skjer. Det å ikke vite trender eller ting som rører på seg, før vi på en måte er kommet opp i en situasjon der politiet har begynt å reagere. Jeg er redd vi mister den kunnskapen der, sier innsatsleder Røttingen.